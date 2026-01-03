Σκληρές δηλώσεις Τραμπ για Μαδούρο-Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα «κυβερνήσουν» μέχρι την «ασφαλή μετάβαση»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε η σημερινή συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, με αιχμή τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, την πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας και το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης.



Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του «σύντομα θα αντιμετωπίσουν την πλήρη ισχύ της αμερικανικής δικαιοσύνης» και θα δικαστούν σε αμερικανικό έδαφος. Όπως ανέφερε, «αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα πλοίο» και, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μεταφερθούν στη Νέα Υόρκη, ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί ο τόπος διεξαγωγής της δίκης, «πιθανώς μεταξύ Νέας Υόρκης και Μαϊάμι ή γενικότερα της Φλόριντα».

«Αυτή ήταν μια από τις πιο εκπληκτικές, αποτελεσματικές και ισχυρές επιδείξεις αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και ικανότητας στην αμερικανική ιστορία», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο. Είπε ότι στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν αμερικανικές αεροπορικές, χερσαίες και θαλάσσιες δυνάμεις. Το Καράκας, η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, βυθίστηκε στο σκοτάδι για να διευκολυνθεί η επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων κατά του προέδρου Μαδούρο, τόνισε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

«Τα φώτα στο Καράκας έσβησαν σε μεγάλο βαθμό χάρη στην τεχνογνωσία που διαθέτουμε», δήλωσε.





Παράλληλα, ο Τραμπ αναφέρθηκε στα ενεργειακά αποθέματα της Βενεζουέλας, δηλώνοντας ότι οι μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα κληθούν να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια για την αποκατάσταση της, όπως είπε, «άσχημα κατεστραμμένης πετρελαϊκής υποδομής», με στόχο την επανεκκίνηση της παραγωγής και την οικονομική αξιοποίηση των πόρων της χώρας.

Νέες απειλές

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η προειδοποίηση του πρώην προέδρου για περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες. «Είμαστε έτοιμοι να εξαπολύσουμε μια δεύτερη και πολύ μεγαλύτερη επίθεση, εάν χρειαστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Σε ακόμη πιο απειλητικό τόνο, ο Τραμπ απηύθυνε μήνυμα προς το πολιτικό σύστημα της Βενεζουέλας, δηλώνοντας ότι «όλες οι πολιτικές προσωπικότητες στη Βενεζουέλα πρέπει να ξέρουν τι συνέβη στον Μαδούρο και τι μπορεί να συμβεί και σε αυτούς».



Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση των ισχυρισμών από ανεξάρτητες πηγές ή διεθνείς οργανισμούς, ενώ αναμένονται αντιδράσεις τόσο από το Καράκας όσο και από τη διεθνή κοινότητα.

Τόνισε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιβλέπουν την εμπλοκή τους στη Βενεζουέλα «μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», σηματοδοτώντας έναν αόριστης διάρκειας ρόλο των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.



«Θα αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας για κάποιο διάστημα μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.



Οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να εξαπολύσουν μια δεύτερη, μεγαλύτερη επίθεση, αν χρειαστεί», είπε.

