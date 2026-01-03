Τραμπ στο Fox News: «Θα εμπλακούμε πολύ ενεργά στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας»

Το τι θα συμβεί στη συνέχεια στη Βενεζουέλα αποφασίζεται αυτή τη στιγμή, ανέφερε σε συνέντευξή του στο δίκτυο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ, με τις εξελίξεις μετά την επιχείρηση στη Βενεζουέλα να είναι ραγδαίες.



Ακόμα επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του ταξιδεύουν στη Νέα Υόρκη μετά τη σύλληψή τους από τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι το ζευγάρι έχει απαγγελθεί κατηγορία στη Νέα Υόρκη και ότι θα μεταφερθεί στην πολιτεία με ελικόπτερο και πλοίο.



«Σκότωσαν πολλούς ανθρώπους και πολλούς Αμερικανούς, ακόμη και ανθρώπους στη δική τους χώρα», είπε ο Τραμπ.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε μια πρώτη εικόνα για τα επόμενα βήματα της κυβέρνησής του, όσον αφορά τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.



«Λοιπόν, αυτή την απόφαση την παίρνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε να αφήσουμε κάποιον άλλον να κυβερνήσει και απλώς να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε. Γι’ αυτό και λαμβάνουμε την απόφαση αυτή τη στιγμή. Θα εμπλακούμε σε αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και θέλουμε ελευθερία για τον λαό», δήλωσε στο Fox News σε τηλεφωνική συνέντευξη σήμερα.



Ο Τραμπ είπε ότι οι Βενεζουελάνοι είναι πολύ χαρούμενοι με τη σύλληψη του Μαδούρο «επειδή αγαπούν τις Ηνωμένες Πολιτείες» και επειδή η χώρα υπό τον Μαδούρο ήταν «μια δικτατορία».



Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Μαδούρο προσπαθούσε να διαπραγματευτεί.



«Ξέρετε, προσπαθούσε να διαπραγματευτεί στο τέλος», είπε ο Τραμπ στο Fox News. «Αλλά εγώ είπα: “Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε”. Αυτό που έκανε με τα ναρκωτικά είναι κακό».



Ο Τραμπ ανέφερε πως κανένας Αμερικανός δεν σκοτώθηκε κατά την επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, σημειώνοντας πως τώρα οι ΗΠΑ παίρνουν αποφάσεις για το τι θα ακολουθήσει για την ηγεσία της Βενεζουέλας. Είπε πως θα εξετάσουν κατά πόσον θα τεθεί στην ηγεσία της Βενεζουέλα η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Η βιομηχανία πετρελαίου





Οι ΗΠΑ θα «εμπλακούν πολύ έντονα» στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο Fox News. «Έχουμε τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο, τις μεγαλύτερες, τις σπουδαιότερες, και θα εμπλακούμε πολύ ενεργά σε αυτό», είπε.



Πρόσθεσε πως έχει καλή σχέση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και ότι η Κίνα δεν θα έχει πρόβλημα με την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, γιατί «θα πάρουν πετρέλαιο».



Η επιχείρηση κατά του Μαδούρο στέλνει ένα μήνυμα, είπε, προσθέτοντας πως όσοι οι πιστοί στον Μαδούρο δεν θα έχουν καλό μέλλον αν παραμείνουν πιστοί στον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Οι διεθνείς αντιδράσεις

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο, λέγοντας ότι η κίνηση αυτή υπερέβη κάθε «αποδεκτό όριο».



Η Κούβα κατήγγειλε αυτό που χαρακτήρισε ως μια «εγκληματική» επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ενώ ο πρόεδρος της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στη γειτονική του χώρα. Ο Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε τα αμερικανικά πλήγματα «επίθεση κατά της κυριαρχίας» της Λατινικής Αμερικής, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Μεξικό, Χιλή και άλλες χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής καταδίκασαν την αμερικανική επίθεση.



Η Ρωσία, ο κύριος σύμμαχος της Βενεζουέλας, καταδίκασε «μια πράξη ένοπλης επιθετικότητας», απορρίπτοντας «τα προσχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογήσουν τέτοιες ενέργειες» και εκφράζοντας τη λύπη της που «η ιδεολογική εχθρότητα θριάμβευσε επί του κοινού πραγματισμού».



Ένας άλλος υποστηρικτής της Βενεζουέλας, το Ιράν, έκανε λόγο για μια «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της χώρας», καταδικάζοντας «την παράνομη επιθετικότητα των ΗΠΑ».



Στην Ευρώπη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα πως «πποιαδήποτε λύση να σέβεται το διεθνές δίκαιο», ενώ η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ζήτησε αυτοσυγκράτηση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου



Η Ισπανία προσφέρθηκε επίσης ως διαπραγματευτής για να βοηθήσει να βρεθεί μια ειρηνική λύση στη Βενεζουέλα.



Η Βενεζουέλα ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για αργότερα σήμερα Σάββατο.