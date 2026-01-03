Η επόμενη ημέρα στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη Μαδούρο: Στρατός, εξουσία και φόβοι για χάος

Η είδηση της σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από αμερικανικά χτυπήματα στο Καράκας, δεν συνιστά απλώς μια δραματική εξέλιξη στο εσωτερικό της Βενεζουέλας. Όπως επισημαίνουν διεθνή μέσα, πρόκειται για μια ιστορική καμπή στις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Λατινική Αμερική, την πρώτη τόσο άμεση στρατιωτική παρέμβαση στην περιοχή από την εισβολή στον Παναμά το 1989 .



Η Ουάσιγκτον παρουσιάζει την απομάκρυνση του Μαδούρο ως στρατηγική νίκη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλά ανοιχτά για «αλλαγή καθεστώτος». Ωστόσο, όπως τονίζουν αναλυτές του The Economist,το πραγματικό ερώτημα δεν είναι η πτώση του Μαδούρο, αλλά ποιος και πώς μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα την επόμενη ημέρα .

Ποιος ελέγχει τη Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο

Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, η σύλληψη του Μαδούρο δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό εξουσίας, καθώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική ή θεσμική διάδοχη κατάσταση . Η αντιπολίτευση εμφανίζεται έτοιμη να διεκδικήσει ρόλο, ωστόσο η πραγματική ισχύς εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, τα οποία επί χρόνια στήριζαν το καθεστώς.



Το Reuters επισημαίνει ότι ο στρατός της Βενεζουέλας έχει βαθιά οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα και δεν είναι δεδομένο ότι θα αποδεχθεί αδιαμαρτύρητα μια μεταβατική κυβέρνηση.

Ο φόβος της αποσταθεροποίησης

Αναλυτές που μιλούν στον The Guardianπροειδοποιούν ότι η άμεση αμερικανική παρέμβαση ενδέχεται να πυροδοτήσει εσωτερικές συγκρούσεις, καθώς παραστρατιωτικές ομάδες και πιστοί του Μαδούρο παραμένουν ενεργοί . Παράλληλα, χώρες της περιοχής, με πρώτη την Κολομβία, εκφράζουν έντονη ανησυχία για νέο κύμα προσφύγων και περιφερειακή αστάθεια.

Η αντίδραση στη Λατινική Αμερική είναι έντονα διχασμένη: ορισμένες κυβερνήσεις μιλούν για «απελευθέρωση», ενώ άλλες κάνουν λόγο για κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Βενεζουέλας .

Πετρέλαιο και γεωπολιτικά διακυβεύματα

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται και πάλι το πετρέλαιο. Όπως αναφέρει το Argus Media, η πολιτική αβεβαιότητα απειλεί να επηρεάσει άμεσα την παραγωγή και τις εξαγωγές της χώρας, με πιθανές συνέπειες για τις διεθνείς αγορές ενέργειας . Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως και κάθε αλλαγή εξουσίας περνά αναγκαστικά μέσα από τον έλεγχό τους.

Το συμπέρασμα των διεθνών αναλύσεων

Το κοινό συμπέρασμα των διεθνών μέσων είναι σαφές: η σύλληψη Μαδούρο δεν ισοδυναμεί με λύση. Αντιθέτως, εγκαινιάζει μια περίοδο υψηλού ρίσκου, με τη Βενεζουέλα να βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο πολιτικού χάους, κοινωνικής έντασης και γεωπολιτικών συγκρούσεων, χωρίς καμία εγγύηση ότι η επόμενη ημέρα θα είναι πιο σταθερή από το παρελθόν.