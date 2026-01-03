H Βενεζουέλα ζητά έκτακτo ΣΑ του ΟΗΕ, το flash.gr αποκαλύπτει την επιστολή - Οι διεθνείς αντιδράσεις

Σφοδρές αντιδράσεις σε διπλωματικό επίπεδο προκαλούν δηλώσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με στρατιωτική επιχείρηση, την ώρα που η Βενεζουέλα ζητά την έκτακτη σύγκλιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.



Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε επιχείρηση που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα, αλλά αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών. «Επρόκειτο να το κάνουμε πριν από τέσσερις ημέρες, αλλά ο καιρός δεν ήταν τέλειος. Ο καιρός πρέπει να είναι τέλειος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τελικά «ξαφνικά άνοιξε και είπαμε να πάμε».



Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για στόχο που βρισκόταν «σε ένα πολύ καλά φρουρούμενο σημείο, σαν φρούριο», τονίζοντας ότι η επιχείρηση ήταν «απλά καταπληκτική», σύμφωνα με την προσωπική του εκτίμηση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπήρξαν νεκροί, αν και, όπως είπε, «μερικοί τύποι χτυπήθηκαν», ενώ σημείωσε πως ένα ελικόπτερο υπέστη σοβαρές ζημιές, αλλά τελικά «το πήραμε πίσω».



Την ίδια στιγμή, η Βενεζουέλα, αντιδρώντας στις εξελίξεις, απέστειλε επιστολή με αίτημα για έκτακτη σύγκλιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, επιδιώκοντας διεθνή παρέμβαση και συζήτηση σε ανώτατο διπλωματικό επίπεδο.

Το αίτημα της χώρας στηρίζεται από την Κολομβία, γεγονός που ενισχύει το πολιτικό και περιφερειακό βάρος της πρωτοβουλίας.



Μέχρι στιγμής, δεν έχουν υπάρξει επίσημες διεθνείς ανακοινώσεις που να επιβεβαιώνουν τα γεγονότα όπως περιγράφονται, ενώ αναμένεται με ενδιαφέρον η στάση του ΟΗΕ και οι τοποθετήσεις άλλων κρατών.

Δείτε την επιστολή:

Ποιες είναι οι διεθνείς αντιδράσεις

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο, λέγοντας ότι η κίνηση αυτή υπερέβη κάθε «αποδεκτό όριο».



Η Κούβα κατήγγειλε αυτό που χαρακτήρισε ως μια «εγκληματική» επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ενώ ο πρόεδρος της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στη γειτονική του χώρα. Ο Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε τα αμερικανικά πλήγματα «επίθεση κατά της κυριαρχίας» της Λατινικής Αμερικής, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Μεξικό, Χιλή και άλλες χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής καταδίκασαν την αμερικανική επίθεση.



Η Ρωσία, ο κύριος σύμμαχος της Βενεζουέλας, καταδίκασε «μια πράξη ένοπλης επιθετικότητας», απορρίπτοντας «τα προσχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογήσουν τέτοιες ενέργειες» και εκφράζοντας τη λύπη της που «η ιδεολογική εχθρότητα θριάμβευσε επί του κοινού πραγματισμού».



Ένας άλλος υποστηρικτής της Βενεζουέλας, το Ιράν, έκανε λόγο για μια «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της χώρας», καταδικάζοντας «την παράνομη επιθετικότητα των ΗΠΑ».



Στην Ευρώπη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα πως «οποιαδήποτε λύση να σέβεται το διεθνές δίκαιο», ενώ η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ζήτησε αυτοσυγκράτηση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Following very closely the situation in Venezuela. We stand by the people of Venezuela and support a peaceful and democratic transition. Any solution must respect international law and the UN Charter.



With HRVP @kajakallas and in coordination with EU Member States, we are… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 3, 2026

Η Ισπανία προσφέρθηκε επίσης ως διαπραγματευτής για να βοηθήσει να βρεθεί μια ειρηνική λύση στη Βενεζουέλα.