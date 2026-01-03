Αγωνία για τους Έλληνες στο Καράκας - Τι λέει ο σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα Λ. Αμερικής

Σοβαρές πολιτικές εξελίξεις φέρνει η σφοδρή αμερικάνικη επίθεση που σημειώθηκε στο Καράκας της Βενεζουέλας τα ξημερώματα του Σαββάτου (3/1) και που ως αποτέλεσμα είχε τη σύλληψη και απέλαση του Νικολάς Μαδούρο από τη χώρα.

Όπως αποκάλυψε ο Ιάσων Πιπίνης στην ΕΡΤ, η επίθεση ήταν αιφνιδιαστική και είχε στρατιωτικούς κυρίως στόχους. Αναφερόμενος, μάλιστα, στην ελληνική κοινότητα που εδρεύει στο Καράκας δήλωσε πως, με τα προς ώρας δεδομένα, όλοι είναι καλά στην υγεία τους ωστόσο επικρατεί κατάσταση «σιγής» στην πόλη με τους κατοίκους να παραμένουν στα σπίτια τους φοβούμενοι από τις ισχυρές εκρήξεις.

Συνεχίζοντας, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού στη Λατινική Αμερική εξήγησε πως ο Νικολάς Μαδούρο δεν θα μπορούσε να φύγει με δική του πρωτοβουλία από τη χώρα και αυτό γιατί διάφορα πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με τον πρόεδρο της χώρας και κατηγορούνται για σοβαρές υποθέσεις, δεν θα έκαναν εύκολη τη διαδικασία αποχώρησής του.