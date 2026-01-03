Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα μετά τις εκρήξεις στο Καράκας - «Ο Τραμπ έδωσε εντολή»

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (3/1) στο Καράκας της Βενεζουέλας όταν σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε όλη την πόλη και ακούστηκαν εκρήξεις, με τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο να κηρύσσει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια από τις εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν είναι το Φρούριο Τιούνα στη νότια πλευρά της πρωτεύουσας. Εκεί βρίσκεται το κύριο στρατιωτικό συγκρότημα της Βενεζουέλας, που στεγάζει το Υπουργείο Άμυνας και τη Στρατιωτική Ακαδημία.

Μάλιστα, συνέπεια των σφοδρών χτυπημάτων ήταν η διακοπή ρεύματος, η οποία πλήττει τη νότια πλευρά της πόλης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Βίντεο που κυκλοφορούν δείχνουν στρατιωτικά ελικόπτερα να πετούν πάνω από το Καράκας ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τις αμερικανικές ή βενεζουελάνικες αρχές.

«Να ενεργοποιηθούν τα σχέδια επιστράτευσης» λέει ο Μαδούρο

Επιθέσεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα Καράκας και στις πολιτείες Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα, προστίθεται στη δήλωση, με αποτέλεσμα ο Μαδούρο να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να καλέσει τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις «να ενεργοποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης».

«Η Βενεζουέλα απορρίπτει και καταγγέλλει (...) την πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιείται από (...) τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του εδάφους και του πληθυσμού της στις πολιτικές και στρατιωτικές τοποθεσίες του Καράκας και των πολιτειών Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα γύρω από το Καράκας», σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος Μαδούρο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κάλεσε «όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της χώρας να ενεργοιποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης», προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Ο Τραμπ έδωσε το "πράσινο φως" για επιθέσεις»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε τις χερσαίες επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα μέρες πριν από την πραγματική αποστολή όπως μετέφεραν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CBS News, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι στρατιωτικοί σχεδίαζαν την αποστολή ανήμερα των Χριστουγέννων, αλλά οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στη Νιγηρία κατά του ISIS είχαν προτεραιότητα.

Μετά τα Χριστούγεννα άνοιξαν περισσότερα «παράθυρα» για δράση, αλλά η επιχείρηση αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών. Οι στρατιωτικοί ήθελαν ευνοϊκό καιρό για την επιτυχία της αποστολής.

Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «πολύ σοβαρή στρατιωτική επιθετικότητα» η Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας καταγγέλλει «πολύ σοβαρή στρατιωτική επιθετικότητα» από τις ΗΠΑ, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση νωρίς το Σάββατο (3/1).

Σύμφωνα με τη Βενεζουέλα, οι επιθέσεις στόχευσαν πολιτικούς και στρατιωτικούς χώρους στην πρωτεύουσα Καράκας και στις πολιτείες Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα.

Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να αμυνθεί έναντι των φαινομενικών επιθέσεων και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος.

«Ολόκληρη η χώρα πρέπει να είναι ενεργή για να νικήσει αυτή την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα», αναφέρει η ανακοίνωση της κυβέρνησης, προσθέτοντας έκκληση για άμεση συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Εγκληματικές οι επιθέσεις των ΗΠΑ» - Η ανάρτηση του προέδρου της Κούβας

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ Μπερμούδες, δήλωσε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η χώρα του καταδικάζει «την εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ» στη Βενεζουέλα και ζήτησε επείγουσα καταδίκη από τη διεθνή κοινότητα για αυτό που χαρακτήρισε ως «κρατική τρομοκρατία εναντίον του γενναίου λαού της Βενεζουέλας και εναντίον της Αμερικής μας».