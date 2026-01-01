Νέα επιχείρηση των ΗΠΑ κατά «ναρκοπλοίων»: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί σε 48 ώρες

Σε νέα φάση κλιμάκωσης περνά η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι από σειρά πληγμάτων που εξαπολύθηκαν τις τελευταίες 48 ώρες εναντίον πλεούμενων διακινητών έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι.

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, τα σκάφη που επλήγησαν παρουσιάζονται ως πλεούμενα διακίνησης ναρκωτικών, στο πλαίσιο της επιχείρησης που έχει ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό Ωκεανό. Στο επίκεντρο της εκστρατείας βρίσκεται η Βενεζουέλα, την οποία η Ουάσιγκτον κατηγορεί για εμπλοκή σε διεθνή κυκλώματα ναρκωτικών.

On Dec. 31, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known narco-trafficking routes and… pic.twitter.com/4AE5u4cEff — U.S. Southern Command (@Southcom) January 1, 2026

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Λατινική Αμερική (SOUTHCOM) ανακοίνωσε μέσω X ότι χθες, Τετάρτη (31/12) εξαπολύθηκαν πλήγματα εναντίον δύο ακόμη πλεούμενων. Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι κινούνταν σε γνωστές θαλάσσιες οδούς διακίνησης και συμμετείχαν ενεργά στο λαθρεμπόριο.

Η SOUTHCOM έκανε λόγο για πέντε «ναρκοτρομοκράτες» που σκοτώθηκαν στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, τρεις στο πρώτο σκάφος και δύο στο δεύτερο, όρος που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση Τραμπ από τις αρχές του έτους για τους διακινητές ναρκωτικών.

Νωρίτερα, οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει πλήγματα εναντίον τριών ταχύπλοων που κινούνταν σε νηοπομπή. Κατά το πρώτο πλήγμα σκοτώθηκαν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ενώ όσοι επέβαιναν στα άλλα δύο σκάφη πήδηξαν στη θάλασσα και απομακρύνθηκαν πριν αυτά βυθιστούν από τα επόμενα χτυπήματα.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν οι επιδρομές σημειώθηκαν στην Καραϊβική ή στον Ειρηνικό. Με τα νέα πλήγματα, ο συνολικός αριθμός των νεκρών από αντίστοιχες επιχειρήσεις φτάνει τους τουλάχιστον 115, σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού στρατού.

Εντείνεται η πίεση στη Βενεζουέλα

Για πρώτη φορά από την έναρξη της εκστρατείας, η SOUTHCOM ανέφερε ότι ειδοποιήθηκε η αμερικανική ακτοφυλακή για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Την ίδια ώρα, η πίεση των ΗΠΑ προς τη Βενεζουέλα εντείνεται, με τον Τραμπ να κατηγορεί τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο ως επικεφαλής κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, κατηγορία που το Καράκας απορρίπτει, μιλώντας για προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος με φόντο τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Η νομιμότητα των πληγμάτων αμφισβητείται, ενώ η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει καλέσει τις αμερικανικές αρχές να εξετάσουν τις επιχειρήσεις, κάνοντας λόγο για «ισχυρές ενδείξεις» εξωδικαστικών εκτελέσεων.