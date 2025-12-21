«Τύμπανα πολέμου» ΗΠΑ - Βενεζουέλας: Οργή Μαδούρο για «απαγωγή» και δεύτερου δεξαμενόπλοιου

Στην κατάσχεση δεύτερου δεξαμενόπλοιου φορτωμένου με πετρέλαιο στα ανοικτά της Βενεζουέλας, ανακοίνωσε ότι προχώρησε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, στο πλαίσιο επιχείρησης που, όπως υποστηρίζει η Ουάσιγκτον, έχει σκοπό την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, με το Καράκας να αντιδρά με οργή, καταδικάζοντας την «κλοπή», την «απαγωγή», την ενέργεια «ναυτικής πειρατείας».



Στις αρχές της εβδομάδας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε την επιβολή «πλήρους αποκλεισμού» των πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που πλέουν προς ή από τη Βενεζουέλα και έχουν υποστεί αμερικανικές κυρώσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διεμήνυσε εξάλλου σε συνεντεύξεις του πως «δεν αποκλείει» πόλεμο με την πετρελαιοπαραγωγική χώρα της Λατινικής Αμερικής.



Η άλλη πλευρά καταγγέλλει πως η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί ως πρόσχημα ανυπόστατες κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών ενώ στην πραγματικότητα αυτό που επιδιώκει δεν είναι παρά να ανατρέψει την κυβέρνηση Μαδούρο, ώστε να ιδιοποιηθούν αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες τα αποθέματα αργού που διαθέτει η χώρα, τα οποία συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα στην υφήλιο.



Η Αμερικανίδα υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας, Κρίστι Νοέμ, ανακοίνωσε μέσω X την αναχαίτιση τα ξημερώματα «από την ακτοφυλακή, με την υποστήριξη του υπουργείου Πολέμου», δεξαμενόπλοιου το οποίο «είχε ελλιμενιστεί για τελευταία φορά στη Βενεζουέλα». Συνόδευσε το μήνυμα με «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο, διάρκειας οκτώ λεπτών, τραβηγμένο με κάμερα θερμικής απεικόνισης από τον αέρα, στο οποίο διακρίνεται ελικόπτερο να πετά σε πολύ χαμηλό ύψος πάνω από τη γέφυρα και να κατεβάζει στρατιώτη.

In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela.



— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες της εταιρείας TankerTrackers, το πλοίο υπό παναμαϊκή σημαία ήταν φορτωμένο 1,8 εκατ. βαρέλια αργού που παρέλαβε από λιμάνι της Βενεζουέλας για λογαριασμό εταιρείας της Κίνας. Το Centuries, συμπλήρωσε η πηγή αυτή, δεν μοιάζει να περιλαμβάνεται στη μαύρη λίστα φυσικών και νομικών προσώπων που υφίστανται κυρώσεις από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.



Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε αργό της PdVSA, της δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου της Βενεζουέλας, στο οποίο «επιβάλλονται κυρώσεις», ανέφερε μέσω X η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι.



Κατά την Νοέμ, το σκάφος έπλεε υπό «ψευδή σημαία» και είναι «μέρος του σκιώδους στόλου της Βενεζουέλας για το λαθρεμπόριο κλεμμένου πετρελαίου και τη χρηματοδότηση του ναρκωτρομοκρατικού καθεστώτος του Μαδούρο».

Εμπάργκο

«Η Βενεζουέλα καταγγέλλει και απορρίπτει κατηγορηματικά την κλοπή και την απαγωγή νέου ιδιωτικού πλοίου που μετέφερε βενεζουελάνικο πετρέλαιο και την εξαναγκαστική εξαφάνιση του πληρώματός του, ενέργειες που διαπράχθηκαν από στρατιωτικούς των ΗΠΑ», αντέτεινε ανακοίνωση της κυβέρνησης Μαδούρο που δημοσιοποιήθηκε από την αντιπρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες.



Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν τη 10η Δεκεμβρίου στην κατάσχεση πρώτου δεξαμενόπλοιου, του Skipper, ανοικτά της Βενεζουέλας. Ο πρόεδρος Μαδούρο χαρακτήρισε την ενέργεια «ναυτική πειρατεία».



Το Καράκας επέμεινε χθες πως «αυτές οι ενέργειες δεν θα μείνουν ατιμώρητες», υποσχόμενο να προχωρήσει σε κινήσεις που θεωρεί απαραίτητες, συμπεριλαμβανομένης «της καταγγελίας τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε άλλους πολυμερείς οργανισμούς και στις κυβερνήσεις του κόσμου».



Η Βενεζουέλα, που υφίσταται αμερικανικό εμπάργκο στο πετρέλαιό της από το 2019, είναι αναγκασμένη να κάνει πωλήσεις στη μαύρη αγορά, σε πολύ χαμηλές τιμές. Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της έχει προορισμό την Κίνα.



Η κυβέρνηση Μαδούρο, υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ δικαιολογώντας τον «αποκλεισμό» και επαναλαμβάνοντας κατηγορίες που διατυπώνει συχνά, χρησιμοποιεί το πετρέλαιο για να χρηματοδοτεί «τη ναρκωτρομοκρατία, την εμπορία ανθρώπων, φόνους και απαγωγές».



