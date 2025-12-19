Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν αποκλείει» το ενδεχόμενο πολέμου με τη Βενεζουέλα

Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο πολέμου με τη Βενεζουέλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στο NBC News.

«Δεν το αποκλείω, όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά στο NBC News, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Την Τρίτη, ο Τραμπ έδωσε εντολή για «αποκλεισμό» δεξαμενόπλοιων πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις και μετακινούνται από και προς τη Βενεζουέλα, αυξάνοντας την πίεση προς τον πρόεδρο της χώρας, Νικολάς Μαδούρο. Παράλληλα, οι ΗΠΑ κατέσχεσαν πρόσφατα δεξαμενόπλοιο που είχε εντοπιστεί κοντά στη Βενεζουέλα.

Η εκστρατεία της αμερικανικής κυβέρνησης έχει ήδη οδηγήσει σε 28 πλήγματα σε σκάφη, με περισσότερους από 100 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και πλήγμα τύπου «double tap», που βρίσκεται στο μικροσκόπιο του Κογκρέσου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αρχικά «δεν το συζητώ» όταν ρωτήθηκε αν αποκλείει το ενδεχόμενο οι ενέργειες αυτές να οδηγήσουν σε πόλεμο. Όταν όμως πιέστηκε περαιτέρω, παραδέχθηκε ότι πρόκειται για ένα πιθανό σενάριο και προανήγγειλε επιπλέον κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων.

«Ο Μαδούρο ξέρει ακριβώς τι θέλω»



Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα, απάντησε: «Εξαρτάται. Αν είναι αρκετά ανόητοι ώστε να πλέουν, τότε θα πλέουν κατευθείαν πίσω σε ένα από τα λιμάνια μας».

Ο Τραμπ αρνήθηκε επίσης να αποκαλύψει αν ο τελικός του στόχος είναι η απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία.

«Ξέρει ακριβώς τι θέλω», απάντησε. «Το ξέρει καλύτερα από τον καθένα».

Η παραδοχή ότι δεν αποκλείεται πόλεμος με τη Βενεζουέλα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να διαφοροποιηθεί από τη σκληρή πτέρυγα των Ρεπουμπλικανών και στην προεκλογική του εκστρατεία το 2024 είχε τονίσει ότι μπορεί να κρατήσει τις ΗΠΑ εκτός ξένων συγκρούσεων.

Στην ομιλία του μετά τη νίκη στις εκλογές είχε δηλώσει: «Δεν πρόκειται να ξεκινήσω πόλεμο, θα σταματήσω τους πολέμους».

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα πλήγματα αφορούσαν σκάφη που μετέφεραν ναρκωτικά και ότι η Βενεζουέλα χρησιμοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο για τη χρηματοδότηση «ναρκοτρομοκρατίας».