Ρούμπιο: Δεν ανησυχούμε για τη «ρητορική στήριξη» της Ρωσίας στη Βενεζουέλα

Οι ΗΠΑ δεν ανησυχούν για τη στήριξη που παρέχει η Ρωσία στη Βενεζουέλα, την ώρα που εξαπολύουν πλήγματα σε πλοιάρια τα οποία κατηγορούν ότι μεταφέρουν ναρκωτικά, στον Ειρηνικό και την Καραϊβική, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει συγκεντρώσει χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή της Καραϊβικής, ένα αεροπλανοφόρο, πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη. «Δεν ανησυχούμε για μια κλιμάκωση με τη Ρωσία σε ό,τι αφορά τη Βενεζουέλα» επειδή «πάντα αναμένουμε» ότι η Μόσχα θα παρέχει «ρητορική υποστήριξη στο καθεστώς του Μαδούρο» όμως «αυτός δεν είναι ένας παράγοντας για το πώς θα εξετάσουμε όλο αυτό το θέμα», είπε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι «είναι σαφές ότι η τρέχουσα κατάσταση με το καθεστώς της Βενεζουέλας είναι απαράδεκτη για τις ΗΠΑ» οι οποίες θεωρούν «παράνομο τον Μαδούρο». Υποστήριξε επίσης ότι οι αντάρτικες οργανώσεις ELN και FARC της Κολομβίας δρουν ανοιχτά και ελέγχουν εδάφη εντός της Βενεζουέλας «και σε αυτό επικεντρωνόμαστε».

Ο στόχος της Ουάσινγκτον, τόνισε, «είναι η περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια και το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει προειδοποιήσει κατ’ επανάληψη ότι επίκεινται χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα. Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές λένε ότι η κυβέρνηση τους παρέχει ελάχιστες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις στην περιοχή.

«Δεν συνέβη τίποτα που να απαιτεί από εμάς να ενημερώσουμε το Κογκρέσο ή να λάβουμε την έγκρισή του ή να περάσουμε το κατώφλι του πολέμου», είπε ο Ρούμπιο.

Τραμπ: Ο Μαδούρο ξέρει τι θέλω

Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο πολέμου με τη Βενεζουέλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στο NBC News.

«Δεν το αποκλείω, όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά στο NBC News, απαντώντας σε σχετική ερώτηση

Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα, απάντησε: «Εξαρτάται. Αν είναι αρκετά ανόητοι ώστε να πλέουν, τότε θα πλέουν κατευθείαν πίσω σε ένα από τα λιμάνια μας».

Ο Τραμπ αρνήθηκε επίσης να αποκαλύψει αν ο τελικός του στόχος είναι η απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία. «Ξέρει ακριβώς τι θέλω», απάντησε. «Το ξέρει καλύτερα από τον καθένα».

Η παραδοχή ότι δεν αποκλείεται πόλεμος με τη Βενεζουέλα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να διαφοροποιηθεί από τη σκληρή πτέρυγα των Ρεπουμπλικανών και στην προεκλογική του εκστρατεία το 2024 είχε τονίσει ότι μπορεί να κρατήσει τις ΗΠΑ εκτός ξένων συγκρούσεων.

Στην ομιλία του μετά τη νίκη στις εκλογές είχε δηλώσει: «Δεν πρόκειται να ξεκινήσω πόλεμο, θα σταματήσω τους πολέμους».

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα πλήγματα αφορούσαν σκάφη που μετέφεραν ναρκωτικά και ότι η Βενεζουέλα χρησιμοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο για τη χρηματοδότηση «ναρκοτρομοκρατίας».