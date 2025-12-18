Η Ρωσία προειδοποιεί για τη Βενεζουέλα: «Ελπίζουμε ο Τραμπ να μην κάνει "μοιραίο λάθος"»

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Πέμπτη ότι ελπίζει η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει σε ένα «μοιραίο λάθος» σε ό,τι αφορά τη Βενεζουέλα, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία της Μόσχας για αμερικανικές αποφάσεις που απειλούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τον «αποκλεισμό» όλων των δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο και υπόκεινται σε κυρώσεις, κατά την είσοδο και έξοδό τους από τη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ουάσιγκτον να αυξήσει την πίεση προς την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.

Ουσιαστικά έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα άτυπο εμπάργκο, μετά την κατάσχεση από τις ΗΠΑ ενός δεξαμενόπλοιου που βρισκόταν υπό κυρώσεις στα ανοιχτά της Βενεζουέλας την προηγούμενη εβδομάδα, με πλοία φορτωμένα με εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να παραμένουν εντός των χωρικών υδάτων της χώρας, προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο κατάσχεσης, αναφέρει το Reuters.

«Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία χαρακτηρίζεται από μια ορθολογική και πραγματιστική προσέγγιση, δεν θα διαπράξει ένα μοιραίο λάθος», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Απρόβλεπτες οι συνέπειες στο δυτικό ημισφαίριο»

Το υπουργείο τόνισε ότι η Βενεζουέλα αποτελεί φιλική χώρα προς τη Ρωσία και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εμπλακούν σε μια κατάσταση που θα μπορούσε να έχει «απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρο το δυτικό ημισφαίριο».

Η Μόσχα επικαλέστηκε τον Σιμόν Μπολίβαρ, τον κορυφαίο στρατιωτικό στρατηγιστή της Βενεζουέλας, ο οποίος απελευθέρωσε μεγάλο μέρος της Νότιας Αμερικής από αιώνες ισπανικής κυριαρχίας, επισημαίνοντας ότι κάθε έθνος έχει το δικαίωμα να επιλέγει τους ηγέτες του και ότι οι υπόλοιπες χώρες οφείλουν να το σέβονται.

Παράλληλα, το ρωσικό ΥΠΕΞ δήλωσε ότι επιθυμεί την εξομάλυνση του διαλόγου μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας και επαναβεβαίωσε την «αλληλεγγύη της Ρωσίας προς τον λαό της Βενεζουέλας απέναντι στις δοκιμασίες που βιώνει».

Τέλος, η Ρωσία υπογραμμίζει ότι στηρίζει «την πορεία της κυβέρνησης Μαδούρο που αποσκοπεί στην προστασία των εθνικών συμφερόντων και της κυριαρχίας της πατρίδας».