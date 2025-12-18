«Τύμπανα πολέμου» στη Βενεζουέλα: Μαχητικά των ΗΠΑ σε πτήσεις στα ανοιχτά

«Τύμπανα πολέμου», προσπάθεια αντιπερισπασμού ή μια ακόμη εκπαιδευτική πτήση ρουτίνας στην αυλή της Βενεζουέλας; Αυξημένη αεροπορική κίνηση μαχητικών αεροσκαφών και ιπτάμενων ραντάρ του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ καταγράφεται την τελευταία ώρα στα ανοιχτά της Βενεζουέλας. Για μια ακόμη ημέρα μαχητικά από αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ εκτελούν πτήσεις στα ανοιχτά της χώρας της λατινικής αμερικής που έχει βρεθεί στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ.

Η πλατφόρμα Flight 24 έχει ανιχνεύσει τα ίχνη τουλάχιστον τριών αεροσκαφών να ίπτανται στα ανοιχτά της Βενεζουέλας. Τα δύο μαχητικά αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EF-18G Growler και ένα ιπτάμενο ραντάρ E-2D Hawkeye πετούν έχοντας —για ευνόητους λόγους— ανοιχτούς τους πομπούς transponder που δίνουν το στίγμα του πού βρίσκεται ένα αεροσκάφος εν πτήσει. Τα Growler και Hawkeye είναι βασικά στοιχεία ενός πακέτου κρούσης των αεροπορικών πτερύγων που επιχειρούν από τα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ.

To ίχνος πτήσης του ενός από τα δυο μαχητικά ηλεκτρονικού πολέμου EA-18 G Growler/Flight Radar 24

Τυπικά, όλα τα αεροσκάφη φέρουν transponder, ωστόσο, τα μαχητικά αεροσκάφη, όταν επιχειρούν, σβήνουν τον πομπό για να καλύψουν το ίχνος τους.

To ίχνος πτήσης του δεύτερου από τα δυο μαχητικά ηλεκτρονικού πολέμου EA-18 G Growler/Flight Radar 24

Όταν ένα μαχητικό θέλει να αποκαλυφθεί ότι πετά σε μια συγκεκριμένη περιοχή, τότε ανοίγει τον πομπό transponder, όπως κάνουν και τα τρία αεροσκάφη του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ.

To ίχνος πτήσης του ιπτάμενου ραντάρ E-2D Hawkeye/Flight Radar 24

Σενάριο προετοιμασίας επίθεσης

Το μοτίβο πτήσης του ζεύγους των Growler, που κάνουν κύκλους σε περιπολία, και του ιπτάμενου ραντάρ Hawkeye πιο πίσω παραπέμπει σε σενάριο προετοιμασίας ενός «πακέτου» επίθεσης.

Τα μαχητικά EA-18G Growler είναι εξειδικευμένη έκδοση ηλεκτρονικού πολέμου των μαχητικών F/A-18. Τα Growler με τους ισχυρούς παρεμβολείς τους πετούν μπροστά από τα «πακέτα» μαχητικών κρούσης. Με ηλεκτρονικό πόλεμο «τυφλώνουν» ραντάρ και καταστρέφουν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ανοίγοντας τον δρόμο στα μαχητικά να δράσουν ανενόχλητα.

Πιο πίσω από τα «πακέτα» μαχητικών πετούν πάντα τα ιπτάμενα ραντάρ που, με τα ραντάρ μεγάλης εμβέλειας που διαθέτουν, δίνουν επίγνωση της κατάστασης στην περιοχή των επιχειρήσεων τόσο στους πιλότους των μαχητικών που επιχειρούν όσο και στους διοικητές των επιχειρήσεων.

Η κατάσταση στη Βενεζουέλα

Η κατάσταση στη Βενεζουέλα έχει φτάσει σε οριακό σημείο τον Δεκέμβριο του 2025, με τις σχέσεις ΗΠΑ-Μαδούρο να θυμίζουν πολεμική σύρραξη. Η κυβέρνηση Τραμπ κλιμάκωσε απότομα την πίεση επιβάλλοντας ολικό ναυτικό αποκλεισμό στα δεξαμενόπλοια της χώρας, ενώ η αμερικανική αρμάδα που περιπολεί στην περιοχή είναι η μεγαλύτερη από την εισβολή στον Παναμά το 1989.

Αν και δεν έχει ξεκινήσει πλήρης χερσαία εισβολή, οι ΗΠΑ έχουν ήδη πραγματοποιήσει περισσότερα από 25 στρατιωτικά πλήγματα εναντίον πλοίων που συνδέονται με το «Καρτέλ των Ήλιων», το οποίο η Ουάσινγκτον θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση υπό την ηγεσία του Μαδούρο.

Οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν τον Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο μετά τις αμφισβητούμενες εκλογές του 2024, υποστηρίζοντας την αντιπολίτευση της Μαρίας Κορίνα Ματσάδο.

Υπάρχει επίθεση σε εξέλιξη;

Τυπικά, ο ναυτικός αποκλεισμός θεωρείται πολεμική πράξη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Παρόλο που ο Λευκός Οίκος αποφεύγει τον όρο «πόλεμος», η στρατιωτική παρουσία, οι κατασχέσεις τάνκερ και οι απειλές για «χειρουργικά» πλήγματα στο Καράκας κρατούν την περιοχή σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, με τον Μαδούρο να παραμένει οχυρωμένος και την ανθρωπιστική κρίση να βαθαίνει.

Το διάγγελμα Τραμπ

Η εσκεμμένη πτήση των μαχητικών του US Navy με ανοιχτούς τους πομπούς έρχεται λίγες μόλις ώρες πριν από το αποψινό διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ. Η δημόσια παρέμβαση του αμερικανού προέδρου, όπως έγραψε ο Δημήτρης Σουλτογιάννης, αναμένεται να λειτουργήσει ως μια προσπάθεια επανακαθορισμού του πολιτικού αφηγήματος της προεδρίας του, με έμφαση στην οικονομία, τις προτεραιότητες του άμεσου μέλλοντος και την άμεση επικοινωνία με τους πολίτες.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται απόψε (04:00 ξημερώματα ώρα Ελλαδας) το βραδινό διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, μια επιλογή που από μόνη της προσδίδει βαρύτητα στο μήνυμα που θέλει να στείλει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόσο προς το εσωτερικό της χώρας όσο και προς τη διεθνή κοινότητα. Παρότι ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει αναλυτικά στοιχεία για το περιεχόμενο της ομιλίας, κυβερνητικές πηγές και πολιτικοί αναλυτές σκιαγραφούν τα βασικά θέματα που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο.