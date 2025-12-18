Διάγγελμα Τραμπ: «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για οικονομικό μπουμ που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος»

Με τηλεοπτικό διάγγελμα από τον Λευκό Οίκο απευθύνθηκε το βράδυ της Τετάρτης (ξημερώματα Πέμπτης στην Ελλάδα) στο αμερικανικό έθνος ο Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρώντας να παρουσιάσει τον απολογισμό της διακυβέρνησής του και να χαράξει τους βασικούς άξονες της πολιτικής του για το επόμενο διάστημα, σε μια περίοδο αυξημένων πολιτικών και κοινωνικών πιέσεων.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκε η οικονομία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να υποστηρίζει ότι η χώρα κινείται σε πορεία σταθεροποίησης και ανάπτυξης. Ο Τραμπ αναφέρθηκε στη μείωση των τιμών των καυσίμων, στη δυναμική της αμερικανικής αγοράς και στις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, τονίζοντας ότι οι πολιτικές της κυβέρνησής του δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη ευημερία.

Μάλιστα δεν δίστασε να αναφέρει πως οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες για οικονομικό μπουμ που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος».

Η ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής στο επίκεντρο της ομιλίας Τραμπ

Παράλληλα, επιχείρησε να απαντήσει στις ανησυχίες των πολιτών για το κόστος ζωής, υποστηρίζοντας ότι οι τρέχουσες δυσκολίες αποτελούν «μεταβατικό στάδιο» και αποδίδοντας μέρος των προβλημάτων σε επιλογές προηγούμενων κυβερνήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την εγχώρια παραγωγή και τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος επανέλαβε επίσης τις θέσεις του για την ασφάλεια στα σύνορα και την εθνική ασφάλεια, παρουσιάζοντάς τες ως βασικά επιτεύγματα της θητείας του, ενώ αναφέρθηκε συνοπτικά και σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, χωρίς να προχωρήσει σε νέες ανακοινώσεις.

Το διάγγελμα Τραμπ πραγματοποιήθηκε εν μέσω χαμηλής δημοτικότητας του

Το διάγγελμα αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπη με πτώση της δημοτικότητας και έντονη πολιτική αντιπαράθεση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026. Η επιλογή της ώρας και του ύφους της ομιλίας δείχνει πρόθεση άμεσης επικοινωνίας με τους ψηφοφόρους, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς τον πρόεδρο και την πολιτική του ατζέντα.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Λευκού Οίκου, οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αναμένεται να επικεντρωθούν στα ανοιχτά οικονομικά ζητήματα και στις κοινωνικές ανισότητες, διατηρώντας το πολιτικό κλίμα ιδιαίτερα πολωμένο το επόμενο διάστημα.