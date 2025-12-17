Ο Τραμπ εγκαινίασε τη «Προεδρική Λεωφόρο της Δόξας» με πικρόχολα σχόλια για Μπάιντεν,Ομπάμα, Κλίντον

Νέες επεξηγηματικές πλάκες κάτω από τη φωτογραφία κάθε πολιτικού που διατέλεσε Πρόεδρος των ΗΠΑ τοποθετήθηκαν με εντολή Τραμπ την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στον Λευκό Οίκο. Πρόκειται για αυτό που αποκάλεσε ο νυν Αμερικανός Πρόεδρος «Η Προεδρική Λεωφόρος της Δόξας» (Presidential Walk of Fame).

Κάθε περιγραφή φέρει την υπογραφή του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος είχε είτε καλά σχόλια να πει είτε αρκετά... πικρόχολα! Αρκετές μάλιστα είναι γραμμένες στο ύφος των αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,. Φυσικά δεν παρέληψε να συμπεριλάβει προσβλητικά σχόλια, αβάσιμους ισχυρισμούς και τυχαία χρήση κεφαλαίων γραμμάτων.

Μια πλάκα στο μπροστινό μέρος της έκθεσης αναφέρει ότι «σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και αφιερώθηκε» από τον Τραμπ «ως φόρο τιμής στους προηγούμενους Προέδρους, καλούς, κακούς και κάπου στη μέση, που υπηρέτησαν τη Χώρα μας και εγκατέλειψαν τόσα πολλά».

Φυσικά για το πρόσωπό του εξυμνεί τη νίκη του το 2024, λέγοντας ότι ξεπέρασε την «άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον από τις δικαστικές Αρχές καθώς και δύο απόπειρες δολοφονίας». Και δηλώνει ότι ο Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στο αξίωμα εδώ και 11 μήνες, έχει «τηρήσει» την υπόσχεσή του την ημέρα της ορκωμοσίας του να εγκαινιάσει τη «Χρυσή Εποχή της Αμερικής», επισημαίνοντας τους ισχυρισμούς του για τερματισμό των πολέμων, διασφάλιση των συνόρων και απέλαση φερόμενων μελών συμμοριών.

«Ο νυσταγμένος Τζο ήταν μακράν ο χειρότερος Πρόεδρος»

Η πλακέτα για τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος απεικονίζεται με μια φωτογραφία ενός αυτόματου ψεκαστήρα βασίζεται σε γνωστά παράπονα για τον Τραμπ.

«Ο νυσταγμένος Τζο Μπάιντεν ήταν, μακράν, ο χειρότερος Πρόεδρος στην Αμερικανική Ιστορία. Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του ως αποτέλεσμα των πιο διεφθαρμένων εκλογών που έχουν δει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μπάιντεν επέβλεψε μια σειρά από πρωτοφανείς καταστροφές που έφεραν το Έθνος μας στο χείλος της καταστροφής», αναφέρει ένα μέρος της πλακέτας. «Αλλά παρά ταύτα, ο Πρόεδρος Τραμπ θα επανεκλεγεί με μια καθίζηση και θα ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!».

Πλάκες με σχόλια κάτω από κάθε φωτογραφία παλαιότερων Αμερικανών προέδρων με απόφαση Τραμπ / Reuters

Ομπάμα και Κλίντον δεν γλίτωσαν

Άλλοι πρόεδροι λαμβάνουν παρόμοια πολιτικοποιημένες περιγραφές, όπως ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.

«Ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα ήταν ο πρώτος μαύρος Πρόεδρος, ένας οργανωτής κοινότητας, γερουσιαστής από το Ιλινόις με μία θητεία και μια από τις πιο διχαστικές πολιτικές προσωπικότητες στην αμερικανική ιστορία», γράφει η πλάκα.

Τον επιπλήττει για την ψήφιση αυτού που ο Τραμπ αποκαλεί «τον εξαιρετικά αναποτελεσματικό νόμο περί «μη προσιτής» υγειονομικής περίθαλψης» και την υπογραφή «των μονόπλευρων συμφωνιών του Παρισιού για το κλίμα».

Trump just put this under Obama’s picture at the White House. pic.twitter.com/Jv7O0agD62 — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) December 17, 2025

Η πλακέτα του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον αναφέρει τα επιτεύγματα πολιτικής, αλλά επισημαίνει επίσης την ήττα της υπουργού Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον από τον Τραμπ το 2016. «Το 2016, η σύζυγος του προέδρου Κλίντον, Χίλαρι, έχασε την Προεδρία από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ!»

«Οι πλάκες είναι γραμμένες με περιγραφές για κάθε Πρόεδρο και την κληρονομιά που ο καθένας από αυτούς άφησε πίσω του. Πολλές από αυτές συντάχθηκαν απευθείας από τον ίδιο τον Πρόεδρο», δήλωσε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, σε ανακοίνωσή της στο CNN, όταν ρωτήθηκε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποιος πληρώνει γι' αυτές.