Ο Τραμπ άλλαξε αρχιτέκτονα για να ολοκληρώσει την κατασκευή της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο

Οι ανακαινίσεις στον Λευκό Οίκο δεν σταματούν ακόμη και την περίοδο των γιορτών. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται αποφασισμένος να τελειοποιήσει την νεόδμητη αίθουσα χορού εκεί που μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες έστεκε η ιστορική Ανατολική Πτέρυγα.

Έτσι λοιπόν σύμφωνα με αμερικανικά μέσα που επικαλούνται αξιωματούχους, ο Τραμπ προσέλαβε έναν νέο αρχιτέκτονα για να επιβλέπει την κατασκευή της τεράστιας αίθουσας.

Μετά από αναφορές ότι ο Τραμπ είχε μαλώσει με τον προηγούμενο αρχιτέκτονα, Τζέιμς ΜακΚρέρι, σχετικά με το μέγεθος και το εύρος της προσθήκης, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η αρχιτεκτονική εταιρεία Shalom Baranes Associates θα αναλάβει το έργο. Ο κ. ΜακΚρέρι θα παραμείνει ως σύμβουλος.

Όσο για την ανακαίνιση, ο Λευκός Οίκος την χαρακτήρισε «πολύ αναγκαία και εξαιρετική προσθήκη».

Έκτοτε, το προτεινόμενο σχέδιο έχει επεκταθεί από μια αίθουσα χορού χωρητικότητας 500 ατόμων σε έναν χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει ακόμη και 1.350 καλεσμένους.

Η αντίδραση του πρώην αρχιτέκτονα

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο ΜακΚρέρι ανησυχούσε ότι το περίτεχνο έργο τω 8.360 τετραγωνικών μέτρων θα επισκίαζε το υπόλοιπο Λευκό Οίκο.

Δεν είναι σαφές εάν ο κ. ΜακΚρέρι αποχώρησε οικειοθελώς από το έργο. Η Washington Post, επικαλούμενη μια πηγή που γνωρίζει τον σχεδιασμό, ανέφερε ότι ήθελε να παραμείνει μέλος της ομάδας σχεδιασμού επειδή «ανησυχούσε ότι ένας άλλος αρχιτέκτονας θα σχεδίαζε ένα ευτελές κτίριο».

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι θα πρέπει να προσληφθούν νέες ομάδες σε διαφορετικά στάδια της κατασκευής.

«Ο Shalom είναι ένας καταξιωμένος αρχιτέκτονας, του οποίου το έργο έχει διαμορφώσει την ταυτότητα της πρωτεύουσας της χώρας μας εδώ και δεκαετίες και η εμπειρία του θα αποτελέσει μεγάλο πλεονέκτημα για την ολοκλήρωση αυτού του έργου», δήλωσε ο Ντέιβις Ίνγκλ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Πρόσθεσε ότι η αίθουσα χορού θα είναι η «μεγαλύτερη προσθήκη στον Λευκό Οίκο από την εποχή του Οβάλ Γραφείου».