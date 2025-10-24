Το είπε και το έκανε: Με εντολή Τραμπ κατεδάφισαν τμήμα του Λευκού Οίκου για να γίνει αίθουσα χορού

Σάλος έχει προκληθεί στις ΗΠΑ με την εντολή του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να κατεδαφιστεί μέρος της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου για να φτιαχτεί μια... αίθουσα χορού!

Αν και η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα (20/10) κανείς δεν περίμενε ότι οι μπουλντόζες θα έπαιρναν μπρος την Πέμπτη και την Παρασκευή η κατεδάφιση θα ήταν πλέον γεγονός.

Κατεδαφίστηκε πτέρυγα του Λευκού Οίκου για να δημιουργηθεί αίθουσα χορού / Reuters

Πλήγμα στην πολιτιστική κληρονομιά των ΗΠΑ

Πάντως, ακτιβιστικές οργανώσεις έχουν επικρίνει την εν λόγω απόφαση σημειώνοντας ότι η ενέργεια αποτελεί ισχυρό πλήγμα στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Επιπλέον, ο προϋπολογισμός του έργου έχει εκτοξευθεί: ξεκίνησε από 200 εκατομμύρια δολάρια, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα αυξήθηκε στα 250 εκατομμύρια δολάρια και τώρα πλησιάζει τα 300 εκατομμύρια δολάρια.

Επιπρόσθετα, η πρωτοβουλία του Τραμπ δεν έχει περάσει από διαδικασία δημόσιας αξιολόγησης, με αποτέλεσμα το Εθνικό Ίδρυμα για τη Διατήρηση της Ιστορικής Μνημείας, ένας ιδιωτικό οργανισμό που δημιουργήθηκε από το Κογκρέσο για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς να καταγγείλει τις εργασίες.

«Αυτές οι διαδικασίες παρέχουν μια κρίσιμη ευκαιρία για διαφάνεια και ευρεία συμμετοχή - αξίες που έχουν καθοδηγήσει τη διατήρηση του Λευκού Οίκου υπό κάθε κυβέρνηση, από τον δημόσιο διαγωνισμό του 1792 που παρήγαγε τον αρχικό σχεδιασμό του κτιρίου», ανέφερε η καταγγελτική επιστολή.

Ποιοι «ευεργέτες» θα πληρώσουν την κατασκευή

Ο Τραμπ, ο οποίος υποσχέθηκε τον Ιούλιο ότι δεν θα αγγίξει την αρχική δομή, επιμένει ότι τα χρήματα θα προέλθουν από την τσέπη του και από δωρεές ιδιωτών, τα ονόματα των οποίων δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη 23/10. Συγκεκριμένα, στη λίστα αναγράφονται 37 «ευεργέτες» που αποτελούνται από εταιρείες αλλά και φυσικά πρόσωπα.

Μεταξύ αυτών είναι: η Amazon, η Apple, η Meta και η Microsoft, καθώς και εξέχοντα πρόσωπα μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η επιδραστική χρηματοδότης της ρεπουμπλικανικής προεκλογικής εκστρατείας Miriam Adelson, χήρα του μεγιστάνα των καζίνο Sheldon Adelson.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, στη λίστα περιλαμβάνεται ο Υπουργός Εμπορίου Howard Lutnick, οι δίδυμοι αδελφοί Winkelvoss, οι οποίοι βοήθησαν στην έναρξη του Facebook, και ο Benjamin Leon Jr., επιχειρηματίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που διορίστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο πρέσβης στην Ισπανία και την Ανδόρα.

Εν αναμονή της απόφασης για το πώς θα κατανεμηθεί ο λογαριασμός και εάν ο πρόεδρος θα συνεισφέρει τελικά το μερίδιό του, το σύνολο των δαπανών ανέρχεται σε περίπου 8,1 εκατομμύρια δολάρια έκαστος.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκοί Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δεν ξεκαθάρισε ότι το εγχείρημα «δεν πρόκειται να κοστίσει στους φορολογούμενους ούτε δεκάρα».

Ερωτηθείσα αν ο Τραμπ σχεδιάζει να συνεχίσει να αλλάζει την εμφάνιση της προεδρικής κατοικίας μετά την ολοκλήρωση της αίθουσας χορού και τη δημιουργία ενός αίθριου με τραπέζια, καρέκλες και ομπρέλες στον Κήπο με τα Ρόδα, η Λίβιτ απάντησε «Όχι, απ' όσο γνωρίζω, αλλά είναι κατασκευαστής στην καρδιά, σαφώς, και έτσι η καρδιά και το μυαλό του πάντα αναρωτιούνται πώς να βελτιώσουν τα πράγματα εδώ στο χώρο του Λευκού Οίκου. Αλλά αυτή τη στιγμή, φυσικά, η αίθουσα χορού είναι πραγματικά η κύρια προτεραιότητα του προέδρου».



Την Τετάρτη 22/10, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο Τραμπ επανέλαβε την περιγραφή της Λίβιτ, όταν παρουσίασε τις απεικονίσεις της νέας αίθουσας χορού, η οποία θα έχει επιφάνεια άνω των 90.000 τετραγωνικών ποδιών (8.300 τετραγωνικών μέτρων) και, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, θα χωράει 999 άτομα για κρατικά δείπνα.

Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος έχει ήδη επινοήσει τον όρο «Σύνδρομο Διαταραχής Αίθουσας Χορού» και έχει απορρίψει τις όποιες ανησυχίες ως «αποπληξία».

Ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κάνει την εμφάνισή τους ιστορικές φωτογραφίες που καταγράφουν τις διαδοχικές ανακαινίσεις στην κατοικία, η οποία ολοκληρώθηκε το 1800 και έπρεπε να ξαναχτιστεί δύο δεκαετίες αργότερα, αφού κάηκε από βρετανικά στρατεύματα. Οι φωτογραφίες απεικονίζουν την κατασκευή της Δυτικής Πτέρυγας το 1902 επί κυβερνήσεως Ρούσβελτ, μέχρι την απόφαση να χρησιμοποιηθεί ο χώρος της πισίνας για τον χώρο Τύπου (Ρίτσαρντ Νίξον, 1970), αλλά και την προσθήκη ενός κλειστού γηπέδου μπάσκετ επί Μπαράκ Ομπάμα το 2009. Η Ανατολική Πτέρυγα χτίστηκε το 1902 και το 1942 ο Χάρι Τρούμαν πρόσθεσε έναν δεύτερο όροφο.