«Πιο μεγάλη, πιο ακριβή, πιο όμορφη»: Η αίθουσα χορού του Τραμπ στον Λευκό Οίκο προκαλεί αναταράξεις

Το δικό του στίγμα μέσα από την προσωπική -αμφιλεγόμενη για πολλούς- αισθητική του θέλει να αφήσει στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ , αλλά και στην αρχιτεκτονική εικόνα της Ουάσιγκτον. Η είδηση ότι έχει δώσει το πράσινο φως για την κατασκευή μιας τεράστιας αίθουσας χορού, στα πρότυπα αντίστοιχων που υπάρχουν σε παλάτια της Ευρώπης όπως στις Βερσαλλίες, το Μπάκιγκχαμ ή τα τσαρικά ανάκτορα στην Αγία Πετρούπολη δεν είναι καινούργια. Ωστόσο όσο περνούν οι ημέρες και ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στη δημοσιότητα τόσο η κατακραυγή και οι αντιδράσεις φουντώνουν.

Πόσο μπορεί να ταιριάζει μια διόροφη τεράστια αίθουσα στον Λευκό Οίκο και στο αρχιτεκτονικό του μέτρο που δεν είναι αντίστοιχο με τα βασιλικά ανάκτορα της Ευρώπης, καθώς είναι ένα μάλλον διακριτικό κτίσμα σαν μεγάλη έπαυλη; Η αλήθεια είναι πώς ο Λευκός Οίκος στα περίπου 250 χρόνια που στέκει μπροστά στον αριθμό 1600 της λεωφόρου Πενσιλβάνια έχει περάσει πάρα πολλές κατασκευαστικές φάσεις και αρκετές προσθήκες και μετατροπές.

Το κόστος σχεδόν διπλασιάστηκε

Στο ζήτημα της κατασκευής, του όγκου της νέας προσθήκης και -κυρίως- του διαρκώς αυξανόμενου κόστους της μεγαλεπίβολης αίθουσας χορού του Τραμπ επανήλθε το CNN. Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα του, η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς ο Τραμπ προχωρά στην κατεδάφιση της ανατολικής πτέρυγας, παρακάμπτοντας την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η νέα αίθουσα, σε στυλ Λουδοβίκου ΙΔ', θα συνδυάζεται άψογα με το υπάρχον αρχιτεκτονικό σχέδιο του Λευκού Οίκου.

Πηγές αναφέρουν ότι η αίθουσα θα είναι μεγαλύτερη από το αρχικά προγραμματισμένο σχέδιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει παρουσιάσει διάφορες μακέτες στους επισκέπτες του και, όπως αναφέρουν οι πηγές, η πλειοψηφία προτιμά την μεγαλύτερη εκδοχή. Το κόστος του έργου αναμένεται να φτάσει τα 300 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένο από την αρχική εκτίμηση των 200 εκατομμυρίων. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι η αίθουσα χορού θα είναι έτοιμη πολύ πριν από τη λήξη της θητείας του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2029.

Η ιστορία των ανακαινίσεων

Ο Λευκός Οίκος στην Ουάσιγκτον, σχεδιασμένος από τον Ιρλανδό αρχιτέκτονα Τζέιμς Χόμπαν, θεμελιώθηκε το 1792. Ολοκληρώθηκε γύρω στο 1800, οπότε και δέχτηκε τον πρώτο του κάτοικο, τον Πρόεδρο Τζον Άνταμς.

Το αρχιτεκτονικό του στυλ είναι Νεοκλασικό (Γεωργιανό), εμπνευσμένο από την κλασική αρχιτεκτονική της αρχαίας Ελλάδας και της Ρώμης (όπως φαίνεται στους ελληνικούς ιωνικούς κίονες).

Ο Λευκός Οίκος χρησιμεύει ως ταυτόχρονα ως η επίσημη κατοικία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο τόπος εργασίας (περιλαμβάνει το Οβάλ Γραφείο και τα γραφεία της Δυτικής Πτέρυγας) και ταυτόχρονα το σύμβολο της αμερικανικής δημοκρατίας και της εκτελεστικής εξουσίας.

Το κτίριο αν και θεωρείται διατηρητέο έχει περάσει από πολλές φάσεις ανακαινίσεων, ενώ το 1948 έμειναν μόνο οι εξωτερικοί του τοίχοι.

Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ προχωρούν σε ανακαινίσεις και επεκτάσεις του Λευκού Οίκου εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα:

1902: Ο Πρόεδρος Θεόδωρος Ρούζβελτ ανεγείρει τη Δυτική Πτέρυγα.

1909: Ο Πρόεδρος Γουίλιαμ Χάουαρντ Ταφτ προσθέτει το πρώτο Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια επέκτασης της Δυτικής Πτέρυγας.

1933-1934: Ο Πρόεδρος Φράνκλιν Ντ. Ρούζβελτ προσθέτει έναν δεύτερο όροφο στη Δυτική Πτέρυγα, μετακινεί το Οβάλ Γραφείο στην τρέχουσα θέση του, ολοκληρώνει την Ανατολική Πτέρυγα και κατασκευάζει μια εσωτερική πισίνα.

1948: Ο Πρόεδρος Χάρι Τρούμαν ξεκινά την πλήρη αναδιαμόρφωση και ανοικοδόμηση του εσωτερικού του Λευκού Οίκου, διατηρώντας μόνο τους εξωτερικούς τοίχους.

1970-1973: Ο Πρόεδρος Νίξον μετατρέπει την πισίνα του Φ. Ντ. Ρούζβελτ σε αίθουσα ενημέρωσης Τύπου και προσθέτει μια αίθουσα μπόουλινγκ στο υπόγειο.

2009: Ο Πρόεδρος Ομπάμα αποξηλώνει το γήπεδο τένις και το ανακατασκευάζει σε πλήρες γήπεδο μπάσκετ.

2025: Ο Πρόεδρος Τραμπ ξεκινά την κατασκευή μιας μεγάλης αίθουσας χορού — εκσυγχρονίζοντας την πτέρυγα, ενώ το έργο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ιδιωτικούς πόρους.

The National Trust for Historic Preservation warned that President Trump’s planned 90,000-square-foot ballroom would “overwhelm the White House itself,” which spans just 55,000 square feet. https://t.co/iRY6cgoK7c pic.twitter.com/zTfL9CsLqO — The Washington Post (@washingtonpost) October 22, 2025

Ποιοι βάζουν το χέρι στην τσέπη

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει πλέον ανοιχτά την δυσφορία του για τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο σχέδιό του για την προσθήκη της αίθουσας χορού, αλλά και για τις κατηγορίες που διατυπώνονται εναντίον του για έλλειψη διαφάνειας.

For over 100 years, presidents have enhanced the White House, preserving its legacy as a symbol of our nation. Today, President Trump proudly broke ground on the new, big White House Ballroom.



Privately funded, it costs taxpayers nothing & will be cherished for generations. 🇺🇸 pic.twitter.com/p1rZdYmrOy — The White House (@WhiteHouse) October 21, 2025

«Δεν ήμουν διαφανής; Έχω δείξει τα πάντα σε όλους όσοι θέλουν να ακούσουν» είπε από το Οβάλ Γραφείο. Η κατασκευή της αίθουσας χορού ξεκίνησε το καλοκαίρι, με τον Τραμπ να συμμετέχει σε εβδομαδιαίες συναντήσεις για την παρακολούθηση της προόδου του έργου. Στην ομάδα εμπλέκονται αρχιτέκτονες, η Ομάδα Στρατιωτικής Υπηρεσίας του Λευκού Οίκου, η Μυστική Υπηρεσία και άλλοι συνεργάτες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης, σύμφωνα με το Newsweek, ότι η αίθουσα χορού θα «πληρωθεί κατά 100% από εμένα και κάποιους φίλους μου, δωρητές».

Remember when people said this rendition was exaggerated?

Well it exactly what it will look like. The bottom picture now seems to be what they are going for. The Ballroom’s footprint will now dwarf the White House House itself. No self respecting architect would design this…. pic.twitter.com/kqYeq0IFiX — Furious George 🇬🇷🇨🇦🇺🇦🇺🇸 (@ManiatiGeorge) October 22, 2025

Η λίστα των δωρητών για την αίθουσα χορού

