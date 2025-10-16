Η «Αψίδα του Τραμπ»: Πώς ο Αμερικανός πρόεδρος ξαναχαράσσει το «πρόσωπο» της Ουάσιγκτον

Όλοι αναγνωρίζουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαθέτει μια -τουλάχιστον- αμφιλεγόμενη αισθητική. Αν παρατηρήσει κανείς την διακόσμηση στο διαμέρισμά του στον μαύρο ουρανοξύστη Trump Tower στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης ή στην όψη που έχει το Οβάλ Γραφείο, μετά τις αισθητικές παρεμβάσεις που προχώρησε ο πλανητάρχης θα το διαπιστώσει.

Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να αφήσει το δικό του αισθητικό αποτύπωμα και στο «πρόσωπο» της Ουάσιγκτον. Πριν από λίγες ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με την Washington Post, παρουσίασε μια μικρή μακέτα με τη θριαμβική αψίδα που θέλει να ανεγείρει απέναντι από το μνημείο Λίνκολν στο National Mall στον εμβληματικό μνημειακό άξονα της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Here’s Trump in his element we described this morning: showing off models as Master Builder in Chief



In this case, it’s the Arc de Trump planpic.twitter.com/79nZhtBdNm https://t.co/0RD3eDHnae — Marc Caputo (@MarcACaputo) October 16, 2025

Η αμερικανική πρωτεύουσα είναι μια σχεδιασμένη πόλη, που συνέλαβε ως όραμα ο στρατιωτικός μηχανικός Πιερ Σαρλ Λ'Ενφάν και μετά την αποχώρηση του Λ'Ενφάν, ο χαρτογράφος Άντριου Έλλικοτ (Andrew Ellicott) συνέχισε το έργο του, ολοκληρώνοντας τον χάρτη της πόλης.

Το National Mall που εκτείνεται από τις όχθες του ποταμού Πότομακ μέχρι το εντυπωσιακό Καπιτώλιο της Ουάσιγκτον επιδεικνύει τα πιο σημαντικά αισθητικά σύμβολα της αμερικανικής ισχύος. Από το ελληνικού δωρικού ρυθμού μνημείο Λίνκολν που θυμίζει τον Παρθενώνα, στο μνημείο Τζέφερσον που έχει χτιστεί στα πρότυπα του ρωμαϊκού Πανθέου και τον αιγυπτιακό οβελίσκο του μνημείου Ουάσιγκτον, όλα αυτά τα μνημεία αποδεικνύουν την καταξιωτική αρχαιοδοξία που επιστρατεύτηκε για να επιβεβαιώσει την αμερικανική ισχύ και την άμεση σύνδεσή της με τους τρεις σημαντικότερους αρχαίους πολιτισμούς της Δύσης.

Trump's Triumphal Arch: Plans for Trump's monumental arch seen in the Oval today.



If it gets built people will seethe about this forever, much like the Arch of Titus



Interesting. #TrumpShutdown #ceasefire #PalestineWillBeFree #USA pic.twitter.com/JnujkvHyAb — YardCouch (@grammarenglis) October 10, 2025

Θα είναι μεγαλύτερη από την Αψίδα του Θριάμβου

Το βράδυ της Τετάρτης (15/10) ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συγκέντρωσε στον Λευκό Οίκο τους ιδιώτες χρηματοδότες ενός άλλου επιβλητικού δημόσιου έργου, της νέας Αίθουσας Χορού που θα είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στον Λευκό Οίκο, με το κόστος των 250 εκατ. δολαρίων να είναι αποκλειστικά από δωρεές.

Trump is building this Arc across from the Lincoln Memorial, and he wants it done by July 4, 2026 for our 250th birthday! ❤️🇺🇸❤️ pic.twitter.com/0565ynPmNp — JKash 🍊MAGA Queen (@JKash000) October 11, 2025

Στο τραπέζι ο Ντόναλντ Τραμπ επέδειξε με καμάρι και ένα μικρό μοντέλο υπό κλίμακα της νέας προσθήκης που θέλει να κάνει στο National Mall. Η Θριαμβική Αψίδα, η λεγόμενη «Arc de Trump» (Αψίδα του Τραμπ) θα τιμά την 250ή επέτειο της χώρας τον επόμενο χρόνο και φέρεται να χρηματοδοτείται ιδιωτικά από υποστηρικτές του Τραμπ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει το νέο μνημείο να βασίζεται στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι της Γαλλίας και να καλωσορίζει τους επισκέπτες στην πρωτεύουσα, καθώς εισέρχονται από το Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον διασχίζοντας τη Γέφυρα Μνημείων.

Leaked photo shows model of the “Arc de Trump” — a golden monument inspired by the Arc de Triomphe. Vanity or vision? https://t.co/bj1Dq4yj3N pic.twitter.com/nFrsj5DlxV — Pulse Media (@PulseInDc) October 10, 2025

«Κάθε φορά που κάποιος οδηγεί πάνω από αυτήν την όμορφη γέφυρα προς το Μνημείο Λίνκολν, κυριολεκτικά λένε ότι κάτι πρέπει να είναι εδώ. Έχουμε εκδοχές του... Αυτή είναι μια μακέτα», δήλωσε ο Τραμπ σε δωρητές το βράδυ της Τετάρτης.

Σε δείπνο για τα αποκαλυπτήρια των σχεδίων του για την αίθουσα χορού, ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχουν τρεις εκδοχές της Αψίδας – μικρή, μεσαία και μεγάλη – αλλά ότι προτιμά τη μεγαλύτερη.

Η αμφιλεγόμενη αισθητική Τραμπ

Ο Τραμπ είπε ότι το έργο της αίθουσας χορού ήταν «πλήρως χρηματοδοτημένο» και ότι μέρος των χρημάτων που θα περίσσευαν θα χρησιμοποιούνταν για τη χρηματοδότηση του τόξου.

Δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες ή πόσο θα κοστίσει.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ επέδειξε τις μακέτες της κατασκευής πάνω στο Γραφείο Resolute, οι οποίες έδειχναν ένα χάρτη της Γέφυρας Μνημείων που περιλάμβανε και ένα αντίγραφο του Μνημείου Λίνκολν. Ένα μοντέλο της προτεινόμενης αψίδας στεκόταν στην πλευρά της πολιτείας της Βιρτζίνια, απέναντι από τον ποταμό Πότομακ.

Η εικόνα του Οβάλ Γραφείου με την αισθητική Τραμπ, REUTERS/Nathan Howard

Το Σάββατο, ο Τραμπ δημοσίευσε μια απεικόνιση ενός σχεδίου του αρχιτέκτονα Nicolas Leo Charbonneau της Harrison Design στο Truth Social.

Ο Charbonneau, συνεργάτης της Harrison Design, είχε δημοσιεύσει μια υδατογραφία της πρότασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 4 Σεπτεμβρίου, γράφοντας: «Η Αμερική χρειάζεται μια θριαμβική αψίδα».

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ έχει φτιάξει μοντέλα και διοράματα για άλλα έργα που εξετάζει και έχει δώσει οδηγίες για το πώς και πού θα τοποθετηθούν τα νέα μαρμάρινα δάπεδα στον Λευκό Οίκο.

Έχει επίσης ξεναγήσει ξένους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Φινλανδού Προέδρου Αλεξάντερ Στουμπ, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και μιας αντιπροσωπείας βουλευτών της Φλόριντα στον Λευκό Οίκο για να τους δείξει τις αλλαγές του, ορισμένες από τις οποίες αντικατοπτρίζουν την αισθητική της έπαυλης του Mar-a-Lago στη Φλόριντα.

Τον Σεπτέμβριο αποκάλυψε έναν «Προεδρικό Περίπατο της Φήμης» κατά μήκος της κιονοστοιχίας της Δυτικής Πτέρυγας, όπου εκτίθενται πορτρέτα με χρυσές κορνίζες του ιδίου και των άλλων 44 προέδρων κατά μήκος του λευκού εξωτερικού τοίχου.

REUTERS/Kevin Lamarque

Στη θέση της φωτογραφίας του πρώην Προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο Τραμπ ανάρτησε μια φωτογραφία μιας αυτόματης υπογραφής με το όνομά του. Η κίνηση φάνηκε να αναφέρεται στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η χρήση του autopen από τον Μπάιντεν σηματοδοτούσε την παρακμή του στο τέλος της προεδρίας του, αν και είναι συνηθισμένο για τους Προέδρους των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν ένα τέτοιο εργαλείο.

Κριτικοί, συμπεριλαμβανομένου ενός αρθρογράφου των New York Times, χαρακτήρισαν την αναδιαμόρφωση του Οβάλ Γραφείου «Επιχρυσωμένο Ροκοκό Εφιάλτη».