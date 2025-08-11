Ο Ντόναλντ Τραμπ έριξε τσιμέντο στον θρυλικό Rose Garden του Λευκού Οίκου - Χαμός στα social

Θύελλα έχει προκαλέσει η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να μετατρέψει τον Rose Garden του Λευκού Οίκου σε τσιμεντένια αυλή. Ο Κήπος-σύμβολο επί δεκαετίες μπήκε σε φάση ανακαίνισης τον Μάρτιο, με την επίσημη ενημέρωση να κάνει λόγο για «έλλειψη φροντίδας για δεκαετίες».



Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει τότε ότι θα τοποθετηθούν πλάκες, ώστε να είναι πιο προσβάσιμος για γυναίκες που φορούν ψηλοτάκουνα, καθώς «το γρασίδι είναι πάντα βρεγμένο».

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών την 1η Αυγούστου, το γκαζόν αντικαταστάθηκε από πλάκες σε σχήμα ρόμβου, σε απόχρωση που ταιριάζει με το κτίριο του Λευκού Οίκου.



Ο χώρος εξοπλίστηκε με λευκά μεταλλικά τραπέζια και καρέκλες, καθώς και κίτρινες-λευκές ριγέ ομπρέλες, παρόμοιες με εκείνες στο Μαρ-α-Λάγκο.

Σύμφωνα με το Axios, η ανακαίνιση χρηματοδοτήθηκε από τον οργανισμό Trust for the National Mall και ιδιώτες δωρητές. Οι τριανταφυλλιές που χάρισαν το όνομά τους στον κήπο δεν μετακινήθηκαν ούτε υπέστησαν ζημιές.

Reuters

Η ιστορία του Rose Garden

Δημιουργήθηκε το 1913 από την Έλεν Γουίλσον, σύζυγο του προέδρου Γούντροου Γουίλσον και ανασχεδιάστηκε το 1961 από τον Τζον Φ. Κένεντι για να φιλοξενεί υπαίθριες τελετές. Το 2019, η Μελάνια Τραμπ είχε πραγματοποιήσει επίσης ανακαίνιση, προκαλώντας και τότε συζητήσεις.



Ο συγγραφέας Κρις Τζάκσον έγραψε χαρακτηριστικά: «Ανατριχιάζω κάθε φορά που βλέπω τι κατέστρεψε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Πήρε τον ιστορικό Rose Garden και τον κάλυψε με τσιμέντο και ομπρέλες κατευθείαν από ένα αποτυχημένο θέρετρο γκολφ. Αηδιαστικό».



