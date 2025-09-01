Πριν και μετά: Η ακραία... κυριαρχία χρυσού στο Οβάλ Γραφείο επί Τραμπ - Η έμπνευση από Βερσαλλίες

«Σαρωτικό» είναι το πέρασμα του Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, στους επτά μήνες που συμπληρώνει ως πρόεδρος των ΗΠΑ. Εκτός όμως από το σοκ που έχει προκαλέσει με τις πολιτικές του σε διαφορετικούς τομείς, εντός και εκτός της χώρας του, το αποτύπωμα του Ντόναλντ Τραμπ είναι ιδιαίτερα ισχυρό και αισθητικά. Στο Οβάλ Γραφείο είναι τόσο ισχυρό που είναι αδύνατον να περάσει απαρατήρητο.

Με βάση την μακρά διαδρομή του ως κατασκευαστής ακινήτων και ξενοδοχείων, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προσθέσει -με δικά του λόγια- κάποιες «πινελιές Τραμπ» στη διακόσμηση της ιστορικής αίθουσας του Λευκού Οίκου.

Τα αποτελέσματα της νέας διακόσμησης διχάζουν το κοινό στην Αμερική, όπως άλλωστε και οι περισσότερες επιλογές του Τραμπ.

Κάποιοι λένε ότι το ανακαινισμένο Οβάλ Γραφείο είναι σύμβολο της νέας χρυσής εποχής των ΗΠΑ, ενώ άλλοι το συγκρίνουν με ένα μάλλον κακόγουστο, κιτς καμαρίνι.

«Χρειαζόταν λίγη ζωή»

Σε μια ξενάγηση στο Οβάλ Γραφείο που προσέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε παρουσιαστή του Fox News, τον περασμένο Μάρτιο, περιέγραψε την αίθουσα ως ένα δωμάτιο που χρειάζεται «λίγη ζωή», ενώ εξήγησε ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις το χρυσό χρώμα να μοιάζει πράγματι με το πολύτιμο μέταλλο.

Βέβαια, τους επόμενους μήνες, η «χρυσή» διακόσμηση εντάθηκε, με χρυσά διακοσμητικά να τοποθετούνται στην οροφή, στους θυρεούς και στο τζάκι. Ακόμα και τα γλυπτά χερουβείμ μέσα στα πλαίσια των θυρών βάφτηκαν χρυσά.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της θητείας του Τραμπ, ο αριθμός των χρυσών τροπαίων και βάζων που ήταν διάσπαρτα στο τζάκι έχει πολλαπλασιαστεί και τώρα υπάρχουν ακόμη και χρυσά σουβέρ με το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Fox News ότι ο «υψηλότερης ποιότητας» χρυσός πληρώθηκε εξ ολοκλήρου από τον Τραμπ προσωπικά.

Όλοι οι πρόεδροι στους τοίχους

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης πολλαπλασιάσει τον αριθμό των πινάκων που εκτίθενται, με σχεδόν 20 εικόνες προκατόχων προέδρων να κοσμούν τους τοίχους του Οβάλ Γραφείου. Ο προκάτοχός του, Τζο Μπάιντεν, είχε μόνο έξι πίνακες στους τοίχους. Ο Μπαράκ Ομπάμα είχε φωτογραφίες μόνο δύο πρώην προέδρων.

Το γραφείο ολοκληρώνεται με φωτογραφίες της οικογένειας Τραμπ, ένα αντίγραφο της διακήρυξης της ανεξαρτησίας και δώρα από επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένου του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA, το οποίο δόθηκε στον Τραμπ από τον πρόεδρο του οργανισμού.

Ο βοηθός για τον... χρυσό

Προκειμένου να προχωρήσει σε αυτό το λαμπερό εγχείρημα, ο Τραμπ ζήτησε τη βοήθεια του προσωπικού του βοηθού για τον «χρυσό».

Ο Τζον Ίκαρτ, ένας 70χρονος κατασκευαστής ντουλαπιών από τη Φλόριντα, φέρεται να ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον με το Air Force One για να προσφέρει στον Λευκό Οίκο τα διακοσμητικά, τα οποία αρχικά έφερε στην έπαυλη του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο. Τα επιχρυσωμένα σκαλίσματα που πρόσθεσε ο Ίκαρτ στο δωμάτιο ώθησαν την γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, να το χαρακτηρίσει ως «χρυσό γραφείο για τη χρυσή εποχή».

Δεν ήταν όλοι το ίδιο ενθουσιώδεις. Ο μουσικός Τζακ Γουάιτ συνέκρινε το δωμάτιο με το καμαρίνι ενός παλαιστή, αποκαλώντας το «χυδαίο» και «φανταχτερό».

Ο δημοσιογράφος Τζον Κίγκαν επεσήμανε ότι τα διακοσμητικά μενταγιόν που στολίζουν τους τοίχους του δωματίου είχαν επίσης μια περαστική ομοιότητα με τα «Αξεσουάρ Αφρού» που διατίθενται από την κινεζική ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου Ali Baba για μόλις 1 δολάριο το τεμάχιο.

«Έμπνευση» η Αίθουσα των Καθρεφτών στις Βερσαλλίες

Τα χρυσά αντικείμενα που έχουν πολλαπλασιαστεί σε όλο το ράφι πάνω από το τζάκι, έχουν μια ενδιαφέρουσα ιστορία.

Προερχόμενα από τη συλλογή του Λευκού Οίκου, περιλαμβάνουν ένα γαλλικό κομποτιέ (κάτι σαν μπολ) του 19ου αιώνα, επιχρυσωμένες τεφροδόχους που δόθηκαν στον πρόεδρο Τζέιμς Μονρόε και ασημένιες που χρονολογούνται από την κυβέρνηση Αϊζενχάουερ.

Λέγεται ότι το στυλ του Τραμπ είναι εμπνευσμένο από την Αίθουσα των Καθρεφτών στις Βερσαλλίες, και στο παρελθόν έχει καυχηθεί ότι η αίθουσα χορού του σπιτιού του στη Φλόριντα ήταν και αυτή εμπνευσμένη από το γαλλικό παλάτι.

Αλλά κάνοντας αυτές τις αλλαγές στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ έχει τοποθετηθεί σε μια μακρά παράδοση που βλέπει κάθε κάτοικο του Λευκού Οίκου να προσαρμόζει τη διακόσμηση στις προτιμήσεις του, συμπεριλαμβανομένων νέων επίπλων, ταπετσαριών και χαλιών. Βέβαια, ίσως κανένας πρόεδρος δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ ώστε να μεταφέρει όλη την αισθητική του δικού του σπιτιού στην Ουάσινγκτον.