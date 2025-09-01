Διαλύει τις φήμες για την υγεία του ο Τραμπ: «Ποτέ δεν ήμουν καλύτερα», δηλώνει στο Truth Social

Στην κατάσταση της υγείας του αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ χθες Κυριακή (31/8), μετά το «όργιο» φημών τις προηγούμενες ημέρες που άφηναν υπόνοιες για το αν ο Αμερικανός πρόεδρος είναι καλά.

«Ποτέ δεν ένιωσα καλύτερα στη ζωή μου», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, ενώ άδραξε την ευκαιρία για να «διαφημίσει» την αμφιλεγόμενη πολιτική για την καταστολή της εγκληματικότητας στην Ουάσιγκτον. «Επίσης, η Ουάσιγκτον DC είναι μία ζώνη ελεύθερη από εγκληματικότητα!», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ανάρτησή του.

Οι φήμες για την υγεία του Αμερικανού προέδρου ξεκίνησαν να κυκλοφορούν την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς ο Τραμπ απείχε για αρκετές ημέρες από τις δημόσιες εμφανίσεις. Το «κενό» πρόγραμμα του Λευκού Οίκου για το Σαββατοκύριακο, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή (29/8), πυροδότησε ακόμα περισσότερο τις φήμες, με την κατάσταση της υγείας του Τραμπ να γίνεται πρώτο θέμα συζήτησης στα social media.

Τα κοινωνικά δίκτυα γέμισαν με κάθε είδους θεωρίες και μακάβριες εικασίες για την υγεία του Αμερικανού προέδρου, με κάποιους μάλιστα να αναρωτιούνται αν είναι ζωντανός. Μάλιστα, κυκλοφόρησε μέχρι και το hashtag «TrumpIsDead», το οποίο βρέθηκε στα πρώτα trend στο X.

Οι εικασίες βέβαια διαψεύστηκαν πρώτη φορά το Σάββατο, όταν ο Τραμπ εθεάθη να φεύγει για μια παρτίδα γκολφ μαζί με την εγγονή του, Κάι Τραμπ, στο Στέριλνγκ της Βιρτζίνια.

Οι εικόνες με τις μελανιές

Την ίδια ώρα, φωτογραφικά στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα, στα οποία διακρίνονται μελανιές στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ, δημιούργησαν κύμα ανησυχίας.

Ο προσωπικός του γιατρός επιχείρησε να βάλει τέλος στις ανησυχίες, λέγοντας πως πρόκειται για «αθώες επιπτώσεις» από χειραψίες και τη χρήση ασπιρίνης. Παράλληλα, η Γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου επιμένει ότι ο Πρόεδρος είναι σε «άριστη φυσική και πνευματική κατάσταση».

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, από την πλευρά του βέβαια, δεν προσέφερε τις καλύτερες υπηρεσίες, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να αναλάβει καθήκοντα «αν συμβεί κάποια τραγωδία». Ένα σχόλιο που μόνο κατευναστικό δεν ακούστηκε.