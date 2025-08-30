Πού είναι ο Τραμπ: Η ανησυχία για την «εξαφάνισή» του που έφτασε στα Google trends

Παγκόσμιο trend στο Google έχει γίνει το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ. Οι αναζητήσεις για τον αμερικανό πρόεδρο έχουν εκτοξευτεί στα trends του Google μέσα στις τελευταίες ώρες. Ο λόγος; Χιλιάδες χρήστες αναρωτιούνται αν ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι… ζωντανός. Η απουσία του από τις δημόσιες εμφανίσεις πυροδότησε ένα κύμα φημών που φτάνει μέχρι και σε σενάρια θανάτου.

Ο Τραμπ δεν έχει προγραμματίσει καμία δημόσια παρουσία για ολόκληρο το Σαββατοκύριακο, γεγονός που έριξε «λάδι στη φωτιά». Οι πιο ανήσυχοι μιλούν για μια «μυστηριώδη εξαφάνιση», ενώ οι συζητήσεις στο διαδίκτυο παίρνουν τη μορφή χιονοστιβάδας. Κι όλα αυτά, ενώ ο Λευκός Οίκος σιωπά.

Μάλιστα, το θέμα της «εξαφάνισης» του «πλανητάρχη»έγινε θέμα ακόμα και στην Hindustan Times της Ινδίας, μια από τις εφημερίδες με το πολυπληθέστερο αναγνωστικό κοινό.

Φήμες, ανησυχίες και το «σκοτεινό κενό»

Στο Χ (πρώην Twitter), οι εικασίες οργιάζουν:

«Ο Τραμπ δεν έχει εμφανιστεί για πάνω από 24 ώρες. Τι συμβαίνει;» γράφει ένας χρήστης.

«Κανείς δεν τον είδε σήμερα, ούτε αύριο έχει εκδηλώσεις. Κάτι κρύβεται…» επιμένει άλλος.

Την ίδια στιγμή, στο Truth Social, ο ίδιος ο Τραμπ δείχνει ενεργός, με συνεχείς αναρτήσεις. Αυτό όμως δεν αρκεί για να κατευνάσει τα σενάρια περί «εξαφάνισης».

No there is nothing to suggest that President Trump is dead. It seems like all of this has been spurred by him not being seen publicly since Tuesday and not having any events scheduled for this weekend, which is not evidence of anything other than it being a bit unusual that… — OSINTdefender (@sentdefender) August 30, 2025

Γιατί δεν τον βλέπουμε δημόσια;

Ο επίσημος λόγος; Το τριήμερο της Εργατικής Πρωτομαγιάς στις ΗΠΑ, μια περίοδος που παραδοσιακά οι πολιτικοί χαμηλώνουν ρυθμούς. Παρά ταύτα, η ξαφνική ακύρωση του προγραμματισμένου ταξιδιού του Τραμπ στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ προκάλεσε περισσότερα ερωτηματικά παρά απαντήσεις.

Σκιές γύρω από την υγεία του

Οι εικόνες με τις μελανιές στο χέρι του Τραμπ έχουν γίνει αντικείμενο έντονης συζήτησης. Ο προσωπικός του γιατρός επιχειρεί να βάλει τέλος στις ανησυχίες, λέγοντας πως πρόκειται για «αθώες επιπτώσεις» από χειραψίες και τη χρήση ασπιρίνης. Παράλληλα, η Γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου επιμένει ότι ο Πρόεδρος είναι σε «άριστη φυσική και πνευματική κατάσταση».

Κι όμως, το θέμα δεν κλείνει εκεί. Ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δεν δίστασε να δηλώσει δημόσια πως είναι έτοιμος να αναλάβει καθήκοντα «αν συμβεί κάποια τραγωδία». Ένα σχόλιο που μόνο κατευναστικό δεν ακούστηκε.

Ένα déjà vu με επικίνδυνη δυναμική

Οι φήμες θυμίζουν έντονα το 2020, όταν η υγεία του Τραμπ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο. Όμως σήμερα, το σκηνικό ενισχύεται από την αστραπιαία διάδοση των social media. Ένα τυπογραφικό λάθος (#covfefe) είχε κάνει το 2017 πάνω από 1,4 εκατομμύρια αναφορές σε 24 ώρες· φανταστείτε, λοιπόν, τι μπορεί να προκαλέσει η φήμη ενός «εξαφανισμένου Προέδρου».