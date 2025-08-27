Άλλαξε «ρότα» ο Τραμπ: Ευχήθηκε «καλή τύχη» στην Τέιλορ Σουίφτ για τον αρραβώνα της

Μέχρι και ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την άποψή του για τον επικείμενο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι, υιοθετώντας έναν συμβιβαστικό τόνο για την ποπ σούπερ σταρ με την οποία είχε συγκρουστεί στο παρελθόν.

«Τους εύχομαι καλή τύχη», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. «Νομίζω ότι είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, νομίζω ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Νομίζω ότι είναι μια φοβερή γυναίκα, οπότε τους εύχομαι καλή τύχη».

Η Swift — της οποίας η τεράστια φήμη έφτασε σε νέα ύψη κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας Eras Tour που έληξε τον περασμένο Δεκέμβριο — και ο τριπλός πρωταθλητής του Super Bowl, ο tight end των Kansas City Chiefs, ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους σε δύο ταυτόχρονες αναρτήσεις στο Instagram την Τρίτη.

«Στροφή» 180 μοιρών ένα χρόνο μετά

Ωστόσο, η στάση του Τραμπ απέναντι στη Swift ήταν διαφορετική κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του περασμένου έτους.

«ΜΙΣΩ ΤΗΝ TAYLOR SWIFT!», έγραψε στο Truth Social μετά την υποστήριξη της Swift προς την πρώην αντιπρόεδρο Kamala Harris τον Σεπτέμβριο του 2024. Ο Τραμπ είπε επίσης στο Fox ότι προτιμούσε τη σύζυγο του quarterback των Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, Brittany, και προέβλεψε ότι οι πολιτικές πεποιθήσεις της Swift θα της κόστιζαν οικονομικά. Ο Τραμπ δημοσίευσε τον Μάιο: «Έχει παρατηρήσει κανείς ότι, από τότε που είπα «ΜΙΣΩ ΤΗΝ TAYLOR SWIFT», δεν είναι πλέον «ΣΕΞΥ»;»

Η Σουίφτ υποστήριξε επίσης τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν αντί του Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2020.