Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Ο αρραβώνας που «έσπασε» το διαδίκτυο και το δαχτυλίδι των 5 εκ. ευρώ

Η pop σταρ Τέιλορ Σουίφτ και ο σούπερ σταρ του NFL, Τράβις Κέλσι, είναι επίσημα αρραβωνιασμένοι και η είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου. Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του μέσα από ένα κοινό post στο Instagram, με τη Swift να γράφει με χιούμορ στη λεζάντα: «Η καθηγήτρια Αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται».

Ένας από τους πρώτους που έσπευσε να ευχηθεί στο ζευγάρι ήταν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ , ο οποίος ερωτηθείς για το ευτυχές γεγονός αρκέστηκε να απαντήσει «Τους εύχομαι πολλή τύχη»

Η πρόταση μέσα σε έναν κήπο παραμυθένιο

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσαν αποκάλυψαν ένα σκηνικό βγαλμένο από ταινία: ο Kelce γονατιστός μπροστά στη Τέιλορ Σουίφτ , μέσα σε έναν καταπράσινο κήπο γεμάτο ροζ και λευκά τριαντάφυλλα, υδράντζες και μία εντυπωσιακή ανθοστόλιστη αψίδα. Ένα περιβάλλον που ταίριαξε απόλυτα με την εικόνα του παραμυθιού που συνοδεύει τη σχέση τους.

Το δαχτυλίδι – κομψοτέχνημα

O Κέλσι σχεδίασε προσωπικά το δαχτυλίδι σε συνεργασία με την κοσμηματοποιό Kindred Lubeck. Πρόκειται για ένα διαμάντι κοπής «Old Mine brilliant» τοποθετημένο σε χρυσή βάση, με περίτεχνες λεπτομέρειες στο πλάι. Οι ειδικοί εκτιμούν την αξία του από 250.000 έως και 5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ λέγεται ότι το βάρος του φτάνει τα 7 έως 20 καράτια. Ένα κόσμημα αντάξιο της λάμψης της Teylor Swift.

Από το Eras Tour στον έρωτα της ζωής τους

Η ιστορία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023, όταν ο Κέλσι επιχείρησε –χωρίς επιτυχία τότε– να γνωρίσει τη Σουίφτ στα παρασκήνια του Eras Tour. Από εκείνη τη στιγμή όμως, όλα κύλησαν γρήγορα: κοινές εμφανίσεις σε συναυλίες, παρουσία της Swift σε αγώνες των Kansas City Chiefs και τελικά μία σχέση που δεν κρύφτηκε ποτέ από τα φώτα της δημοσιότητας.

Reuters

Η ανακοίνωση που «τίναξε» τα social media

Η αποκάλυψη του αρραβώνα τους συνοδεύτηκε και από δηλώσεις στο οικογενειακό podcast των Kelce, New Heights, όπου η Swift μίλησε ανοιχτά για την ετοιμότητα του Travis να μπει στη ζωή της. Το επεισόδιο σημείωσε ιστορικό ρεκόρ, με περισσότερους από 1,3 εκατομμύριο θεατές να το παρακολουθούν ταυτόχρονα στο YouTube.

Οι αντιδράσεις

Η NFL και οι Kansas City Chiefs έστειλαν άμεσα τις ευχές τους ενώ η Brittany Mahomes, σύζυγος του quarterback Patrick Mahomes, δήλωσε πως «είναι δύο από τους πιο αυθεντικούς ανθρώπους που γνωρίζουμε». Ο πατέρας του Kelce, επίσης, δεν έκρυψε τη χαρά του: «Η Taylor είναι υπέροχη για τον γιο μου. Δεν διστάζω να το πω».

Η σχέση της Taylor Swift με τον Travis Kelce έχει χαρακτηριστεί ήδη ως το απόλυτο “supercouple” που ενώνει τη μουσική βιομηχανία με τον αθλητισμό. Ο αρραβώνας τους, πέρα από προσωπική ευτυχία, είναι και μία στιγμή που γράφει ιστορία στην ποπ κουλτούρα – και το ταξίδι τους μόλις ξεκινά.