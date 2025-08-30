Ο «Ζωντανός Νοστράδαμος» ξαναχτυπά: «Ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ θα αλλάξει τον κόσμο της ψυχαγωγίας»

Ο Βραζιλιάνος μελλοντολόγος Athos Salame, γνωστός διεθνώς ως ο «Ζωντανός Νοστράδαμος» χάρη στις προβλέψεις του για την πανδημία του κορονοϊού και τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, επανέρχεται με μια νέα εκτίμηση. Σύμφωνα με τον 38χρονο «προφήτη», ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ δεν θα είναι απλώς μια προσωπική στιγμή για τη διάσημη τραγουδίστρια, αλλά ένα πολιτιστικό γεγονός με τεράστιες παγκόσμιες επιπτώσεις, όπως αναφέρει σε άρθρο της η Daily Star.

Σύμφωνα με τον Salame, αν η Τέιλορ Σουίφτ αποφασίσει να εφαρμόσει την ίδια στρατηγική που ακολούθησε στις συνεργασίες της με κολοσσούς όπως η Disney+, τότε η γαμήλια τελετή της θα μπορούσε να αποφέρει «περισσότερα έσοδα από οποιοδήποτε άλμπουμ της». Όπως σημειώνει, ένα ντοκιμαντέρ αποκλειστικά αφιερωμένο στον γάμο της θα μπορούσε να αποφέρει «δεκάδες εκατομμύρια δολάρια» και να καταναλωθεί από το κοινό «όπως μια κινηματογραφική παραγωγή ή μια παγκόσμια περιοδεία».

Ο γάμος, σύμφωνα με τον «Ζωντανό Νοστράδαμο», δεν θα αλλάξει μόνο τη ζωή της Τέιλορ αλλά και του συντρόφου της, Τράβις Κέλσι. Ο σταρ του NFL «θα πάψει να είναι απλώς ένας αθλητής και θα μετατραπεί σε στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο», καθώς το ζευγάρι θα αποτελέσει «γέφυρα ανάμεσα στον αθλητισμό και τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας». Μάλιστα, ο Salame εκτιμά ότι η επιρροή τους θα ξεπεράσει ακόμη και το ζευγάρι του GOAT του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τομ Μπρέιντι με το διάσημο μοντέλο Ζιζέλ Μπούντχεν.

Φωτ.: Reuters

«Δεν μιλάμε απλώς για έναν γάμο, αλλά για τη γέννηση ενός αυτοκρατορικού brand»

Στις προβλέψεις του «βλέπει» να εμφανίζονται περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες για το ζευγάρι όπως εφαρμογές ευεξίας, προγράμματα γυμναστικής, προϊόντα lifestyle ακόμη και η δημιουργία ενός κοινωνικού ιδρύματος με σημαντικό αντίκτυπο. «Η Τέιλορ ορίζει την αισθητική, ο Τράβις την απόδοση – μαζί συνθέτουν ένα παγκόσμιο καταναλωτικό οικοσύστημα», λέει χαρακτηριστικά.

Δεν αποκλείει επίσης τηλεοπτικές παραγωγές εμπνευσμένες από τη ζωή τους. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μεγάλοι κολοσσοί, όπως η Disney, ήδη ετοιμάζουν μίνι σειρά για το ζευγάρι, με τη Σουίφτ να υπογράφει το soundtrack και τον Κέλσι να δίνει το αθλητικό στοιχείο», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, η τελετή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2026, μετά τη λήξη της σεζόν του NFL και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ με τίτλο «The Life of a Showgirl». «Δεν μιλάμε απλώς για έναν γάμο, αλλά για τη γέννηση ενός πολιτιστικού αυτοκρατορικού brand», τονίζει ο Salame.

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους στα κοινωνικά δίκτυα πριν λίγες ημέρες, με την τραγουδίστρια να εμφανίζεται συγκινημένη στις φωτογραφίες με τη Σουίφτ να γράφει με χιούμορ στη λεζάντα: «Η καθηγήτρια Αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται».