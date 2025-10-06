Τέιλορ Σουίφτ: Με δημιουργία Σίλια Κριθαριώτη στο ολοκαίνουργιο άλμπουμ της «The Life of a Showgirl»

Λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ και η ταινία «The Official Release Party of a Showgirl» βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στην κορυφή του αμερικανικού box office.

Μάλιστα, η ταινία της, «The Official Release Party of a Show Girl» που συνοδεύει το 12ο άλμπουμ της, «The Life of a Showgirl» έκανε θριαμβευτική είσοδο στο Νο. 1, αποφέροντας 33 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική, σύμφωνα με την Comscore.

Αξίζει να αναφέρουμε, ότι ο οίκος Celia Kritharioti επιλέχθηκε από την διεθνή superstar για ακόμα μια φορά, καθώς φόρεσε ένα μοναδικό headpiece με την υπογραφή της. «Ζήτω η βασίλισσα. Είμαι τόσο χαρούμενη που βλέπω την Τέλιορ Σουίφτ να φοράει ένα προσαρμοσμένο headpiece του brand Celia Kritharioti για το ολοκαίνουργιο άλμπουμ της «The Life of a Showgirl» ανέφερε μεταξύ άλλων η σχεδιάστρια στην επίσημη σελίδα της στο instagram και μας υπενθύμισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται, καθώς στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού της με τίτλο «Karma» είχε φορέσει ένα total outfit δια χειρός Σίλιας Κριθαριώτη.

Πάντως η πρεμιέρα της 89λεπτης παραγωγής στις αίθουσες της AMC ανακοινώθηκε μόλις πριν από δύο εβδομάδες με ελάχιστη διαφημιστική προβολή. «Το γεγονός ότι η Τέιλορ Σουίφτ αξιοποίησε τη δύναμη των κινηματογραφικών αιθουσών για να ενισχύσει το brand της, να προσφέρει ενθουσιασμό στους θαυμαστές της και να δημιουργήσει μια κοινή εμπειρία εκτός των περιοδειών και των ζωντανών εμφανίσεών της, είναι πραγματικά μια ιδιοφυής κίνηση» δήλωσε ο ειδικός αναλυτής της Comscore, Πολ Ντεργκαραμπεντιάν.