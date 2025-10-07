Τέιλορ Σουίφτ: Με το The Life of a Showgirl σκοπεύει να γεμίσει ακόμα μεγαλύτερα στάδια

Ακόμα και αν δεν υπήρξες ποτέ φαν της Τέιλορ Σουίφτ, ακόμα και αν η μουσική της δεν πέρασε ποτέ από τα κανάλια που σε πληροφορούν – κάπως δύσκολο, αφού έχει αλλάξει ήχο τουλάχιστον δύο φορές – λογικά θα πήρε το αυτί σου το νέο της άλμπουμ The Life of a Showgirl που κυκλοφόρησε πριν μερικές μέρες. Ναι, το κορίτσι που έχει το άγγιγμα του Μίδα έβγαλε καινούριο άλμπουμ, έναν μόλις χρόνο μετά το προηγούμενο και ενώ θα μπορούσε να «αράξει» στις δάφνες της, ήτοι: 12 νούμερο 1 άλμπουμ από γυναίκα καλλιτέχνη στο Billboard 200, 100 εκατομμύρια πιστοποιημένες πωλήσεις άλμπουμ στις ΗΠΑ (πρώτη γυναίκα που το πετυχαίνει), 1 εκατομμύρια πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας (δύο φορές), τα περισσότερα streams στο Spotify και ένας σκασμός βραβεία, μεταξύ των οποίων 12 Grammy. Είναι το σύγχρονο φαινόμενο που δικαίως μπαίνει στην ίδια πρόταση με μεγαθήρια όπως ο Ντέιβιντ Μπόουι, ο Πρινς και ο Μπεκ.

100άρια και 80άρια

Ας δούμε, όμως, τι λένε και οι «ειδικοί». Για το Showgirl η Σουίφτ πήρε ξερό 100άρι από το εμβληματικό Rolling Stone, που διατείνεται ότι η εν λόγω καλλιτέχνιδα εκτοξεύεται σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο με τον ήχο και τις ιστορίες της. Πήρε 80άρι από τον μετριοπαθή Independent που σημειώνει ότι πλέον βρίσκεται σε μία φάση που ό,τι και να κάνει, το κάνει πετυχημένα λόγω αυτοπεποίθησης. Πήρε 80άρι και από την αυστηρή εφημερίδα The New York Times. Ακόμα και οι «μίζερες» κριτικές παραδέχονται ότι είναι απολαυστικό άλμπουμ μέχρι το τελευταίο τραγούδι, απλώς… δεν είναι εφάμιλλο των δυνατοτήτων της (λες και υπάρχει μέτρο του ταλέντου ή μόνο ένας άνθρωπος δούλεψε για αυτό το άλμπουμ).

Στα του άλμπουμ, μετά τη μαυρίλα του The Tortured Poets Department (2024), η Σουίφτ επέστρεψε στο «λιμάνι» της, τους παραγωγούς Max Martin και Shellback με τους οποίους δούλεψε στο Red (2012), στο 1989 (2014) και στο Reputation (2017). Είκοσι περίπου χρόνια στο κουρμπέτι η Σουίφτ ξέρει καλά ότι αν μείνει στάσιμη, θα το πληρώσει και αυτό είναι ίσως το κίνητρο για περισσότερο ρίσκο στη μουσική της. Και το αποτέλεσμα δικαιώνει την επιλογή των συνεργατών της. Το “Actually Romantic” κινείται σε ροκ μονοπάτια αν κρίνουμε από το ριφάκι, το “Father Figure” ενσωματώνει στοιχεία από τον ομώνυμο ογκόλιθο της ποπ αλλά συνδυάζεται με μια ολόκληρη ορχήστρα εγχόρδων, οι soft κιθάρες εναλλάσσονται με παραμορφωμένα πλήκτρα και αυτά δίνουν τη θέση τους σε φυσικές νότες από πιάνο. Κάπου εκεί μπλέκονται οι Fleetwood Mac με τον Σαίξπηρ, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, το σχόλιο για την κουλτούρα της ακύρωσης, ακόμα και τοποθετήσεις για τη φιλία. Τα περισσότερα τραγούδια είναι το πώς μπορεί κάποιος (δηλαδή αυτός που τα γράφει) να δαγκώσει τη λαμαρίνα, να πέσει με τα μούτρα στον έρωτα και να χαθεί σε μια άλλη πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα είναι για το πώς ζει backstage τη δουλειά της, τη δημοσιότητα και… τον έρωτα. Είναι ο συνδυασμός αυθόρμητων τραγουδιών και έξυπνης παραγωγής που εξασφαλίζει τις εξαιρετικές κριτικές.

Η πηγή της έμπνευσης

Το σίγουρο είναι ότι η Σουίφτ έχει βρει τη φόρμουλα για να γράφει. Για την ιστορία, τα τραγούδια στο The Life of a Showgirl γράφτηκαν στη διάρκεια του ευρωπαϊκού σκέλους της τελευταίας της περιοδείας. Η 35χρονη τραγουδοποιός είναι ερωτευμένη με τον αστέρα του NFL (Εθνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ) Τράβις Κελς και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Το Showgirl είναι εφάμιλλο με το 1989 του 2014, που είχε αφήσει τους πάντες με το στόμα ανοιχτό στρίβοντας από τη «λεωφόρο» της dance pop στο… «στενάκι» της indie pop.



Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι γράφει για τη ζωή της με τόση ειλικρίνεια και επιτυχή ενδοσκόπηση, που ο ακροατής ξεχνάει τον ήχο και ταυτίζεται μαζί της. Έχει κατορθώσει ό,τι πιο δύσκολο για κάποιον με τέτοιον βαθμό επιτυχίας, να μείνει προσγειωμένη – αν μεταφράσουμε χαλαρά το “keep it real” του Λίαμ Γκάλαχερ. Η Σουίφτ λέει “Showgirl”, ούτε “pop icon”, αν και θα μπορούσε, ούτε "pop megastar" όπως πραγματικά είναι. Η μπάλα χαμηλά. Σεμνά και ταπεινά. Ξέρει ότι πολλές μπάντες και πολλοί καλλιτέχνες το έχασαν όταν έχασαν την αυτεπίγνωσή τους. Και εκεί που όλοι νομίζουν ότι έχει δώσει τα πάντα εμπορικά και καλλιτεχνικά, ερωτεύεται, κυκλοφορεί ένα άλμπουμ που θα γεμίσει ακόμα μεγαλύτερα στάδια, και θα αγγίξει ακόμα περισσότερους fans.