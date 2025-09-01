Στέφανος Μιχαήλ: Παντρεύτηκε την αγαπημένη του Νάταλι Κάτερ - Οι ξέφρενοι χοροί και η έκπληξη

Το απόγευμα της Κυριακής - 31 Αυγούστου - ο ηθοποιός Στέφανος Μιχαήλ ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την σύντροφό του Νάταλι Κάτερ, ύστερα από έξι χρόνια σχέσης. Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι έδωσαν το παρών στην πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής του ζευγαριού και αν κρίνουμε από τα stories και τις φωτογραφίες που ανήρτησαν οι καλεσμένοι και το ζευγάρι στα social media ο γάμος τους ήταν παραμυθένιος.

φωτογραφία instagram

Ο γαμπρός επέλεξε να φορέσει κοστούμι σε μαύρο χρώμα, λευκό πουκάμισο και παπιγιόν και η νύφη ήταν απαστράπτουσα μέσα στο λευκό νυφικό της με το υπέροχο, ολοκέντητο μπούστο.

Ο γάμος του ερωτευμένου ζευγαριού έγινε στην Κύπρο και ο πρώτος χορός τους στην δεξίωση που ακολούθησε ήταν υπό τους ήχους του ρομαντικού τραγουδιού «Take my breath away». Η Νάταλι Κάτερ ετοίμασε όμως και μια ιδιαίτερη έκπληξη στον ηθοποιό χορεύοντας το «The Way You Make Me Feel» του Michael Jackson.

Το ζευγάρι είχε δηλώσει λίγες μέρες πριν από τον γάμο: «Διανύσαμε μακρύ δρόμο, περάσαμε όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές, μα φτάσαμε μαζί στο τέρμα! Και εκεί μας περιμένει η αρχή».

φωτογραφία instagram

Και ο Στέφανος Μιχαήλ σε συνέντευξή του είχε επίσης δηλώσει: «Είμαστε 6 χρόνια μαζί. Το σκέφτηκα πολύ σοβαρά επειδή είχε ήδη παιδί. Δεν είναι αστείο όπως πολλοί νομίζουν. Από τη στιγμή που αποφασίζεις να είσαι με αυτή τη γυναίκα, αποφασίζεις να είσαι και με το παιδί της. Δεν μπορείς να αγαπήσεις εκείνη περισσότερο από το παιδί. Το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου είναι που έκανα ένα παιδί να με αγαπήσει τόσο πολύ. Το παιδί πρέπει να σε εμπιστευτεί. Για πρώτη φορά είδα πόσο έντονα μπορούν να νιώσουν την αγάπη, θέλει πολύ προσοχή».