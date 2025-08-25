Fy - Αλεξία Κεφαλά: Λαμπερός γάμος στη Βάρκιζα

Έξι χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Fy και η Αλεξία Κεφαλά γνωρίστηκαν και αποφάσισαν να προχωρήσουν στη ζωή μαζί. Την Κυριακή 24 Αυγούστου στο Island της Αθηναϊκής Ριβιέρας αποφάσισαν να ενώσουν τις ζωές τους ενώπιων Θεού και ανθρώπων.

Τις έγραψε στα… παπούτσια της

Από νωρίς το μεσημέρι η Αλεξία βρισκόταν παρέα με τις φίλες της και ετοιμαζόταν με το γαμήλιο γλέντι να είχε ξεκινήσει ήδη από το σπίτι. Λίγο πριν από την αναχώρησή της νύφης για τη Βάρκιζα, η νύφη δεν παρέλειψε να γράψει στα γαμήλια πέδιλά της τα ονόματα των ανύπαντρων φίλων της που θα ήθελε σύντομα να δει κι εκείνες να ανεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

φωτογραφία NDP

Ο πρώτος χορός

Η νύφη κατέφτασε στον καταπράσινο χώρο υπέρλαμπρη και παρά τον ισχυρό άνεμο που έπνεε στην περιοχή, όλα πήγαν κατ’ ευχήν και δεν προκλήθηκε κανένα πρόβλημα στη γαμήλια τελετή που τίμησαν με την παρουσία τους περίπου 120 άτομα. Κουμπάροι ήταν ο Χάρης Βαφειάς και η σύζυγός του, Έμιλυ. Το ερωτευμένο ζευγάρι, ο Φίλιππος (Fy) και η Αλεξία χόρεψαν τον πρώτο τους χορό με τα πυροτεχνήματα να γεμίζουν τον αττικό ουρανό με χρώματα και σχήματα.

FΥ - Αλεξία Κεφαλά: Λαμπερός γάμος στη Βάρκιζα - Το γλέντι που στήθηκε πλάι στο κύμα και κράτησε μέχρι το πρωί! pic.twitter.com/4tTQ7NGoff — Flash.gr (@flashgrofficial) August 25, 2025

Οι καλεσμένοι

Από τον γάμο και τη δεξίωση δεν θα μπορούσαν να λείψουν ο CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, με την οποία συνεργάζονται οι νεόνυμφοι, καθώς επίσης η Ιωάννα Τούνη (που είχε και το μεγαλύτερο ρεπορτάζ από την ημέρα αυτή), η Marseaux, η Natasha Kay και η Cinderella.