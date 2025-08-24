Ανθή Βούλγαρη: Οι πρώτες εικόνες από την βάπτιση του γιου της - Και το όνομα αυτού...

Μια από τις πιο τρυφερές στιγμές της ζωής τους έζησαν η Ανθή Βούλγαρη και ο σύζυγός της, Κώστας Κωνσταντινίδης. Το ζευγάρι βάφτισε τον γιο του την Κυριακή 24 Αυγούστου, σε ένα μυστήριο γεμάτο συγκίνηση και χαρά. Το μυστήριο έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα με την παρουσιάστρια να δίνει στη δημοσιότητα μερικά κλικς από το ευτυχές γεγονός.



Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, στην Τσαγκαράδα Πηλίου. Ο μικρός πήρε το όνομα Μάριος, με νονούς τον τραγουδιστή Πέτρο Ιακωβίδη και τον επιχειρηματία Γιώργο Παρασκευά.

Η βάφτιση έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο, καθώς τόσο η παρουσιάστρια του Mega όσο και ο μουσικός προτιμούν να κρατούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή. Παρά ταύτα, η ευτυχία τους δεν κρυβόταν, όπως αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες με τον νεοφώτιστο Μάριο στην αγκαλιά τους.



Ανάμεσα στους καλεσμένους και ο στενός συνεργάτης της Ανθής Βούλγαρη, Ιορδάνης Χασοπόπουλος, με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτη.