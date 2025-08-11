Πέτρος Κουσουλός - Ζέτα Μακρυπούλια: «Μετωπική» σύγκρουση - Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Η μεταγραφή του Πέτρου Κουσουλού από το OPEN στον ΑΝΤ1 ήταν κάτι που όλοι γνωρίζαμε, απλώς περιμέναμε να ανακοινωθεί και επίσημα από το νέο του τηλεοπτικό σπίτι στο Μαρούσι και τελικά ήρθε η ανακοίνωση και όλα καλά. «Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει στο δυναμικό του τον Πέτρο Κουσουλό. Με σημαντική εμπειρία στη δημοσιογραφική έρευνα και αξιοσημείωτες αποκαλύψεις επί των κοινωνικών, αστυνομικών και δικαστικών θεμάτων της επικαιρότητας, ο Πέτρος Κουσουλός αποτελεί έναν από τους πιο μαχητικούς δημοσιογράφους της γενιάς του. Έχοντας την ικανότητα να εντοπίζει την αποκλειστική είδηση, να διερευνά σε βάθος και να αναδεικνύει τις κρυφές πτυχές των γεγονότων, ο Πέτρος Κουσουλός θα έχει μια δυναμική παρουσία στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1», τονίζει η ανακοίνωση.

Αρχικά ο δημοσιογράφος θα έχει καθημερινή μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή και δεν αποκλείεται να τον δούμε να έχει και εβδομαδιαία βραδινή παρουσία, όπως και στο OPEN, πιθανότατα το βράδυ της Παρασκευής απέναντι από το «Φως στο τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη που παίζει χωρίς αντίπαλο τόσα χρόνια στο MEGA!

Ντόμινο αλλαγών

Ο ερχομός του Κουσουλού στον ΑΝΤ1 θα φέρει αλλαγές στο πρόγραμμα του σταθμού. Το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα θα ξεκινά πιο πρωί και έτσι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων θα αρχίζει νωρίτερα από τη 1 που είναι σήμερα, ώστε να μπορέσει να χωρέσει η νέα δημοσιογραφική εκπομπή χωρίς να μετατοπιστεί πάρα πολύ και η ώρα έναρξης του επιτυχημένου «Rouk Zouk» της Ζέτας Μακρυπούλια. Πριν από κάποια χρόνια που είχε επιχειρηθεί αλλαγή στην ώρα μετάδοσης του τηλεπαιχνιδιού, η τηλεθέαση έπεσε και πολύ σύντομα επέστρεψε στη ζώνη των 3, εκεί όπου έχει χτίσει συνήθεια και σχέση λατρείας με το τηλεοπτικό κοινό…