Παναγιώτης Στάθης: Αυτή θα είναι η παρτενέρ του στο «Καλημέρα Ελλάδα»

Μπορεί ακόμη να μην έχει ανακοινωθεί επίσημα από το κανάλι, όμως ο Παναγιώτης Στάθης είναι αυτός που παίρνει τη σκυτάλη από τον Γιώργο Παπαδάκη και σε αυτόν περνά από τον Σεπτέμβριο το «Καλημέρα Ελλάδα».

Η νέα εποχή

Τα στελέχη του ΑΝΤ1 δεν θέλουν να έχουν απλώς ακόμη μία ενημερωτική εκπομπή στην πρωινή τους ζώνη, δεν θέλουν απλώς να καλύψουν μια «τρύπα» στο πρόγραμμά τους. Με τον Στάθη ποντάρουν στη νέα εποχή του «Καλημέρα Ελλάδα», μιας εκπομπής που άφησε έντονο το σημάδι της στα τηλεοπτικά μας δρώμενα, αφού εκείνη ήταν που έβαλε το λιθαράκι ώστε να υπάρχει πρωινή ενημέρωση στην ιδιωτική τηλεόραση.

Το «Καλημέρα Ελλάδα» είναι ένα brand name που στο κανάλι θέλουν να συνεχίσει να έχει την ίδια ικανοποιητική πορεία στους δείκτες μέτρησης της τηλεθέασης και -γιατί όχι- να χτυπήσει πρωτιά. Για τον λόγο αυτό αποφάσισαν να στηρίξουν τον Παναγιώτη Στάθη, αλλά και όλη την ομάδα του με ό,τι χρειάζονται, ενώ παράλληλα θα έχουν στη διάθεσή τους και όλο το team του δελτίου ειδήσεων.

Η παρτενέρ

Ενώ αρχικά επαφές για να σταθεί πλάι στον Στάθη είχε κάνει η Μαρία Βούσουλα, τελικά η δημοσιογράφος επέλεξε να παραμείνει στον ΣΚΑΪ. Την κενή θέση θα συμπληρώσει, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Άννα Λιβαθυνού προερχόμενη από την πρωινή ζώνη του ACTION 24.

Ο Παπαδάκης

Αν και δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ο ρόλος του, ο Γιώργος Παπαδάκης δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το τηλεοπτικό του… παιδί. Ο δημοσιογράφος θα βοηθήσει στο στήσιμο του νέου «Καλημέρα Ελλάδα» με τη μεγάλη εμπειρία και τις γνώσεις του, ενώ δεν αποκλείεται να κάνει και κάποιες εμφανίσεις, αν και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο…