«Έχω κι εγώ τρακ...»: Ο Γιώργος Παπαδάκης ξανά στο «Καλημέρα Ελλάδα»

Ο Γιώργος Παπαδάκης ταυτίστηκε με την πρωινή ενημερωτική ζώνη στη ελληνική ιδιωτική τηλεόραση, καθώς παρουσίαζε το «Καλημέρα Ελλάδα» για 34 συναπτά χρόνια, από το 1991 μέχρι τον Ιούλιο του 2025, όταν και αποχαιρέτησε το κοινό με συγκίνηση.

Ωστόσο, το πρωί της Δευτέρας (15/9) επέστρεψε στον «αέρα» της ιστορικής εκπομπής, καθώς δεν θα μπορούσε να μην «καλωσορίσει» το νέο δίδυμο παρουσιαστών, Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθυνού, κατά τη σημερινή πρεμιέρα της εκπομπής -για πρώτη φορά με άλλα πρόσωπα στο «τιμόνι» της παρουσίασης.

Λίγα λεπτά μετά τις 7.30, οι δύο παρουσιαστές έδωσαν τον λόγο στον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος βγήκε ζωντανά από το σπίτι του για να ευχηθεί «καλή επιτυχία».

«Καλημέρα παιδιά… Καλημέρα Ελλάδα… Είσαστε καταπληκτικοί, πάτε μια χαρά, σας βλέπω από τις έξι παρά πέντε… Σας εύχομαι να συνεχίσετε έτσι, με αυτό τον ενθουσιασμό και να αποδείξετε ότι η συνέχεια είναι πολύ καλύτερη. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου», είπε ο Γιώργος Παπαδάκης, ενώ συνέχισε με φιλοφρονήσεις στην Άννα Λιβαθυνού.

«Έχω τρακ, έχω την ίδια αγωνία μαζί σας…», είπε επίσης ο μοναδικός Γιώργος Παπαδάκης.

O Παναγιώτης Στάθης τόνισε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης είναι ό,τι πιο αυθεντικό έχει βγάλει η ελληνική τηλεόραση, ενώ τον ευχαρίστησε για την προσωπική του στάση. «Ο Παπαδάκης είναι κουμπάρος στις σχέσεις μου με τον ΑΝΤ1», είπε ο Παναγιώτης Στάθης συνεχίζοντας: «Αν έχουμε το 10% της τεράστιας επιτυχίας σου, θα είμαστε ευτυχισμένοι».

«Περασμένα μεγαλεία…», απάντησε ο Γιώργος Παπαδάκης. Η Άννα Λιβαθυνού τον ευχαρίστησε, από την πλευρά της, για όσα έχει προσφέρει στη νεότερη γενιά των δημοσιογράφων.