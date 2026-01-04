Το «αντίο» του ΑΝΤ1 στον Γιώργο Παπαδάκη: «Δεν υπήρξε απλώς παρουσιαστής, αλλά δάσκαλος»

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη στο σπίτι του, στο Κολωνάκι.



Ο ΑΝΤ1, με τον οποίο συνεργάστηκε επί 34 συνεχόμενα χρόνια, αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την πρωινή ενημέρωση και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση.

Στην ανακοίνωσή του, το κανάλι υπογραμμίζει ότι ο Γιώργος Παπαδάκης δεν υπήρξε απλώς παρουσιαστής, αλλά δάσκαλος και σημείο αναφοράς για τη δημοσιογραφία, με ευθύ λόγο, ήθος και ακούραστη παρουσία για δεκαετίες. Οι εργαζόμενοι του ΑΝΤ1 εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του, ευχαριστώντας τον για τη διαχρονική προσφορά του.

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του ANT1 για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη έχει ως εξής:



«Η οικογένεια του ΑΝΤ1 αποχαιρετά με βαθιά θλίψη έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την πρωινή ενημέρωση και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή, μετά από βαρύ έμφραγμα, ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι.



Γεννημένος στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951, υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με πάθος, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης. Πριν κατακτήσει την τηλεόραση, άφησε το στίγμα του και στον έντυπο Τύπο.



Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση, τη δεκαετία του ’80, ήρθε μέσα από την εκπομπή “Τρεις στον αέρα” της κρατικής τηλεόρασης. Λίγα χρόνια αργότερα, από το 1992, έγινε η σταθερή φωνή του πρωινού μέσα από το Καλημέρα Ελλάδα — την εκπομπή που θεμελίωσε την πρωινή ενημέρωση στην ελληνική τηλεόραση και συντρόφευσε γενιές τηλεθεατών.



Η αποχώρησή του από το τιμόνι της εκπομπής, στις 4 Ιουλίου της περασμένης χρονιάς, ήταν γεμάτη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Παρέμεινε, ωστόσο, ενεργός και παρών, προσφέροντας τη ματιά και την εμπειρία του ως σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.



Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν υπήρξε απλώς παρουσιαστής. Υπήρξε δάσκαλος, συνομιλητής, σημείο αναφοράς. Με ευθύ λόγο, δημοσιογραφικό ήθος και ακούραστη εργατικότητα, κράτησε ανοιχτό τον διάλογο με την κοινωνία κάθε πρωί για δεκαετίες.



Οι εργαζόμενοι του ΑΝΤ1 εκφράζουμε τα θερμότατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του. H παρακαταθήκη του, θα μένει ζωντανή.»