Συνάδελφοι αποχαιρετούν τον Γιώργο Παπαδάκη– Θλίψη και συγκίνηση για τον άνθρωπο και δημοσιογράφο

Θλίψη και βαθιά συγκίνηση προκάλεσε στον κόσμο της ελληνικής τηλεόρασης η απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, ενός ανθρώπου που ταύτισε το όνομά του με την καθημερινή ενημέρωση και έγινε για δεκαετίες μέρος της ζωής εκατομμυρίων τηλεθεατών. Με σταθερή παρουσία, αιχμηρό λόγο όταν χρειαζόταν και μια σπάνια ικανότητα να συνομιλεί με τον κόσμο χωρίς φίλτρα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη δημοσιογραφία. Η απουσία του δεν αφορά μόνο ένα τηλεοπτικό πλατό, αλλά μια ολόκληρη εποχή της ελληνικής τηλεόρασης που κλείνει σιωπηλά, αφήνοντας πίσω της μνήμη, σεβασμό και μια αίσθηση απώλειας που δύσκολα καλύπτεται.

Με εμφανή αμηχανία και βαθιά θλίψη, η οικογένεια του ΑΝΤ1 ξεκίνησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την είδηση του θανάτου του Γιώργος Παπαδάκης, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που δεν υπήρξε απλώς συνεργάτης, αλλά κομμάτι του ίδιου του DNA του σταθμού. Η σιωπή στο πλατό, τα χαμηλωμένα βλέμματα και ο συγκρατημένος λόγος πρόδιδαν το βάρος της στιγμής, καθώς η ενημέρωση έδινε τη θέση της στην ανθρώπινη απώλεια και η τηλεόραση, έστω για λίγο, κατέβαζε τους τόνους.

Στο ίδιο κλίμα και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, όπου συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί αποχαιρέτησαν τον σπουδαίο δημοσιογράφο και δάσκαλο με ζωντανή σύνδεση από το Λαϊκό Νοσοκομείο.

Η ΕΡΤ με ένα αφιέρωμα στις μεγάλες στιγμές του Γιώργου Παπαδάκη αποχαρετά τον δάσκαλο της ελληνικής τηλεόρασης.

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη ο Νίκος Χατζηνικολάου, αποτυπώνοντας το ανθρώπινο και επαγγελματικό βάρος της απώλειας. «Αγαπημένε φίλε, σε αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση και στενοχώρια. Έφυγες τώρα που επιτέλους θα ζούσες, μετά από τόσες δεκαετίες σκληρής δουλειάς», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως ο Γιώργος Παπαδάκης αφήνει πίσω του μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία, αλλά κυρίως ένα ισχυρό αποτύπωμα εντιμότητας και ανθρωπιάς. «Όσοι σε γνωρίσαμε και εργαστήκαμε μαζί σου δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ», κατέληξε, σε έναν αποχαιρετισμό χωρίς μεγάλες λέξεις, αλλά με αλήθεια.

Με μια λιτή αλλά φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στα social media, η Ρίτσα Μπιζιόγλη αποχαιρέτησε τον Γιώργος Παπαδάκης, τον φίλο και συνάδελφο με τον οποίο συνδέθηκε για χρόνια επαγγελματικά. Λόγια χωρίς στόμφο, αλλά με βάρος, που αποτύπωσαν τη θλίψη για μια απώλεια που δεν ήταν απλώς τηλεοπτική, αλλά βαθιά ανθρώπινη, η ανακοίνωση του ΑΝΤ1.

«Σε ευχαριστώ για όλα. Καλό ταξίδι Γιώργο» έγραψε η Ρίτσα Μπιζόγλη.

Με λόγια καρδιάς αποχαιρετά τον φίλο και συνάδελφο Γιώργο Παπαδάκη, ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του MEGA Σταμάτης Μαλέλης.

Με μια κοινή φωτογραφία και μια φράση Καλό Ταξίδι αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη η Σία Κοσιώνη.