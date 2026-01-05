Λύγισε η επί 34 χρόνια αρχισυντάκτρια του Γιώργου Παπαδάκη: «Αποχαιρετώ ένα κομμάτι της ζωής μου»

Ιδιαιτέρως φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1, μία ημέρα μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. Η εκπομπή άνοιξε με ένα συγκινητικό βίντεο διάρκειας ενός λεπτού με στιγμές από την πολυετή πορεία του δημοσιογράφου στον τηλεοπτικό σταθμό. Στη συνέχεια, πήρε τον λόγο η επί 34 χρόνια αρχισυντάκτρια του «Καλημέρα Ελλάδα», Άννυ Ζιώγα, η οποία μίλησε για έναν άνθρωπο που δεν υπήρξε απλώς συνεργάτης, αλλά συνοδοιπόρος ζωής.

«Σήμερα είναι από εκείνες τις μέρες που η φωνή βαραίνει… δεν έφυγε ένας απλός δημοσιογράφος, έφυγε ένα κομμάτι της ζωής μου», είπε ξεσπώντας σε κλάματα. Όπως τόνισε, δίπλα του έμαθε τι σημαίνει ευθύνη, συνέπεια και πραγματική ακρόαση της κοινωνίας.

Υπογράμμισε ότι «ήταν απαιτητικός αλλά βαθιά δίκαιος, έμπαινε πάντα μπροστά και πλήρωνε το κόστος», προσθέτοντας πως για όσους εργάστηκαν μαζί του αποτέλεσε σχολείο και καθημερινή δοκιμασία αντοχής και αξιοπρέπειας.



«Σήμερα νιώθω πως κλείνει ένας μεγάλος κύκλος της ζωής μου. Σωπαίνει μια φωνή που μας ξυπνούσε κάθε πρωί», συνέχισε, σημειώνοντας πως τέτοιες φωνές δεν χάνονται, αλλά μένουν στις μνήμες, στις κουβέντες και στις σιωπές που μοιράστηκαν. Κλείνοντας, τον αποχαιρέτησε με ένα «μεγάλο ευχαριστώ» για την εμπιστοσύνη και την κοινή πορεία, λέγοντας: «Σήμερα αποχαιρετώ έναν άνθρωπο της ζωής μου. Καλό ταξίδι, Γιώργο».