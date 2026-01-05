Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν είχε -στην τηλεόραση- το τέλος που του άξιζε»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στην εκπομπή “Αποκαλύψεις” για τον Γιώργος Παπαδάκης και το κενό που αφήνει στην ελληνική τηλεόραση τώρα που μπαίνει στο πάνθεον των μεγάλων, ενώ θυμήθηκε το πόσο τον βοήθησε στο να ξεκινήσει τη συνεργασία του με τον ΑΝΤ1. «Ο Παπαδάκης όταν με έβλεπε στη Θεσσαλονίκη έλεγε στον πρόεδρο του ΑΝΤ1, τον αείμνηστο Μίνωα Κυριακού: “Πρόεδρε υπάρχει ένας πιτσιρίκος εκεί πάνω που είναι πάρα πολύ καλός. Κοιτάξτε να τον πάρετε γιατί θα τον χάσουμε!

Από τη μέρα που έφτασα στην Αθήνα, το 2000, ο Γιώργος ήταν από αυτούς που στάθηκαν πάρα πολύ δίπλα μου, πάντα με αυτή την αυστηρή μορφή που είχε και σκληρή πολλές φορές, αλλά όμως πάντα γιατί ήθελε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.

«Κλείνει ένα κεφάλαιο»

«Ακούω πολλές φορές όταν φεύγουν μεγάλοι του τραγουδιού ή του θεάτρου που λέμε πως “κλείνει ένας κύκλος”, ή “ο τελευταίος” και είναι μερικές εκφράσεις που άλλες φορές τις σέβομαι και τις υιοθετώ, άλλες φορές όχι, Εδώ, με το τέλος του Παπαδάκη, κλείνει μια πρώτη γενιά τηλεόρασης στην Ελλάδα.

Η ιδιωτική τηλεόραση μετρά 35 - 36 χρόνια, αρχίζει λοιπόν να κλείνει ένα κεφάλαιο. Ο Γιώργος Παπαδάκης τώρα θα είναι παντού, μπαίνει στο πάνθεον των μεγάλων».

«Το απότομο τέλος του στοίχισε»

«Τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που μετά από πάρα πολλά χρόνια καθημερινής δουλειάς, κάποια στιγμή σταματούν απότομα; Δεν είμαστε προετοιμασμένοι να τελειώσει απότομα η δική μας δουλειά. Ο άνθρωπος αυτός δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε καθημερινή βάση.

Αυτό το απότομο “τέλος” δεν ξέρω πόσο μπορεί να στεναχώρησε ή να στοίχισε στον Γιώργο… Δεν το λέω τυχαία αυτό, γιατί τον τελευταίο καιρό που τον έβλεπα κιόλας ήταν πραγματικά… Θεωρώ πως ο Γιώργος Παπαδάκης δεν είχε στην τηλεόραση το τέλος που του άξιζε».