Μικρούτσικος - Παπαδάκης - Κωνσταντάρας: Η άγνωστη ιστορία με το μπόουλινγκ και τη Μπιφτεκούπολη

Μια πολύ όμορφη ιστορία, ένα ωραίο στιγμιότυπο από τα παλιά μοιράστηκε ο Ανδρέας Μικρούτσικος μέσα από την εκπομπή “Buongiorno”. Ο παρουσιαστής θυμήθηκε πώς περνούσε μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη και τον Δημήτρη Κωνσταντάρα στον ελεύθερό τους χρόνο.

Οι τρεις άντρες είχαν ορίσει ένα εβδομαδιαίο ραντεβού και μαζί με τον μικρό -τότε- Λάμπρο Κωνσταντάρα, βρίσκονταν και διοργάνωναν το δικό τους, ξεχωριστό τουρνουά, ένα παιχνίδι χωρίς ανταγωνισμό, αλλά με νικητές και χαμένους! «Με τον Γιώργο είχαμε αποφασίσει να παίζουμε κάθε Κυριακή μπόουλινγκ, στη Μπιφτεκούπολη, κάτω στη Γλυφάδα. Είχαμε καλέσει -σαν ΑΝΤ1- τον Δημήτρη τον Κωνσταντάρα, που τότε εργαζόταν στην ΕΡΤ».

Ο χαμένος κερνάει

Ο Μικρούτσικος περιέγραψε το κλίμα που επικρατούσε στα παιχνίδια τους και ποιος τελικά πλήρωσε περισσότερο τα μπιφτέκια! «Ερχόταν λοιπόν ο Δημήτρης με τον Λάμπρο που ήταν μικρός τότε, πιτσιρίκι, έπαιζε όμως και ήταν καλός. Αν πήρε κάποιες νίκες ο Κωνσταντάρας ο μεγάλος, από τον Λάμπρο τις πήρε! Όταν τέλειωνε ο αγώνας λοιπόν, ο χαμένος κερνούσε τα μπιφτέκια στη Μπιφτεκούπολη! Αυτό κράτησε έναν ολόκληρο χειμώνα. Έγινε θεσμός!

Το… Κωνστανταρέικο πλήρωσε βέβαια καλά και τον Γιώργο και εμένα γιατί τρώγαμε -αν μη τι άλλο- του σκασμού! Ήταν ένα καταπληκτικό κλίμα ανάμεσα σε ανθρώπους της τηλεόρασης να παίζουν μπόουλινγκ, να πειράζονται, να βρίζονται και να τσακώνονται. Ήταν κάτι το εξαιρετικό, με χιούμορ, ευφυΐα και αισθητική».