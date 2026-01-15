Γιώργος Γρηγοριάδης: «Φυσικά και υπήρχαν κροκοδείλια δάκρυα στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη»

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης αποφάσισε το καλοκαίρι του 2025 να αφήσει μια στρωμένη δουλειά στο “Καλημέρα Ελλάδα” και να δοκιμαστεί σε κάτι καινούριο, πάλι στην πρωινή ζώνη. «Ήταν πολύ συνειδητοποιημένη η απόφασή μου να έρθω στο Action 24, δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Ήταν δύσκολη η απόφαση να φύγω από τον ΑΝΤ1 μετά από 25 χρόνια, δεν ήταν εύκολη απόφαση. Κάθισα, τα ζύγισα, απλά ήρθα σε μια στιγμή που είπα ότι κάτι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τη ζωή μου. Έπαιξε ρόλο και το ότι ήθελα να κάνω κάτι σαν κεντρικός παρουσιαστής, έπαιξε ρόλο και το ότι ήρθα στο “Action Τώρα” μια εκπομπή που θα είχα κατά βάση λόγο!

Είναι τόσο βαριά η επικαιρότητα πια που νομίζω ότι εκτός από τον κόσμο που το έχει ανάγκη το έχουμε κι εμείς οι ίδιοι που υπηρετούμε την ενημέρωση να βρίσκουμε πιο ανάλαφρα θέματα για να μπορεί να χαμογελάει λίγο το χειλάκι μας», είπε στην κάμερα της εκπομπής “Breakfast@Star”.

Το κεφάλαιο Παπαδάκης

«Είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσουμε και μου είναι δύσκολο να μιλήσω σε παρελθοντικό χρόνο για τον Γιώργο. Είμαι ένας άνθρωπος που τα τελευταία 6 χρόνια του “Καλημέρα Ελλάδα”, ήμουν εκεί, ήμουν εκεί την τελευταία ημέρα που έριξε αυλαία. Έχω κάτι μηνύματα που ανταλλάσσαμε και αρνούμαι να τα σβήσω από το κινητό μου. Ο Γιώργος ήταν επαγγελματίας με κεφαλαία γράμματα! Μου είπε: “Άνοιξε τα φτερά σου! Συνέχισε όπως είσαι επαγγελματίας και αυτοκράτωρ”.

Ήταν σεβαστικός σε όλους. Αυτό έχω μάθει κι εγώ κι αυτό κάνω. Φυσικά και υπήρχαν κροκοδείλια δάκρυα στην κηδεία του. Το ό,τι έχουν ακουστεί, το ότι έχουν γραφτεί, έχουν ειπωθεί διάφορα για τον Γιώργο Παπαδάκη δεν γίνεται να τα ξεχάσουμε, μπορεί όμως να δώσουμε άφεση αμαρτιών».