Μάνεσης για Παπαδάκη: «Έφυγε πικραμένος, στριμώχνονταν για δηλώσεις κάποιοι που δεν τον σεβάστηκαν»

Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Νίκου Μάνεση για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη στον «αέρα» της τηλεοπτικής του εκπομπής στον ALPHA.

«Πληροφορήθηκα τον θάνατο του Γιώργου από ένα τηλεφώνημα συναδέλφου για μια τηλεοπτική εκπομπή», ανέφερε ο δημοσιογράφος, λέγοντας ότι δέχτηκε αρκετά αιτήματα για να μιλήσει σε εκπομπές τις προηγούμενες μέρες. «Με κάλεσαν όλοι, γιατί γνώριζαν οι παλιότεροι τις πολύ στενές σχέσεις που είχα».

«Με είχε τιμήσει με τη φιλία του. Ένα χρονικό διάστημα ήμασταν πολύ κοντά. Μετά –τα φέρνει η ζωή έτσι- χαθήκαμε», είπε ο Νίκος Μάνεσης.

Αναφερόμενος στο λόγο που δεν παρέστη στην κηδεία του αγαπημένου δημοσιογράφου, ο Νίκος Μάνεσης τόνισε: «Δεν θα μπορούσα να συνυπάρξω με ανθρώπους που έχυναν κροκοδείλια δάκρυα, ανθρώπους που δεν τον σεβάστηκαν και τον έβλαψαν».

«Ο Γιώργος έφυγε πικραμένος. Το λέω μετά λόγου γνώσεως. Δεν τολμάει να το πει κανείς. Ο πιο ταλαντούχος τηλεοπτικός άνθρωπος. Χάραξε ιστορία. Ο Γιώργος ήταν ο καλύτερος από όλους μας», τόνισε.

«Με μεγάλη έκπληξη είδα να στριμώχνονται κάποιοι σε κάμερες για δηλώσεις, οι οποίοι δεν τον σεβάστηκαν. Του πριόνισαν την καρέκλα πολλοί», επισήμανε ο Νίκος Μάνεσης.

«Εκεί που υπάρχει υποκρισία προσπαθώ να είμαι διακριτικός», ανέφερε.

«Καλό ταξίδι σε έναν άνθρωπο, στον οποίο όποιος καταφέρει να του μοιάσει έστω στο μικρό του δακτυλάκι, θα κάνει τεράστια σταδιοδρομία», κατέληξε ο δημοσιογράφος.