Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ο Παπαδάκης είναι ο πρώτος θρύλος της ιδιωτικής τηλεόρασης που αποχωρεί»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στο “Πρωινό” για τέλος του Γιώργου Παπαδάκη από την τηλεόραση, αλλά και τον άνθρωπο που ο ίδιος έζησε όσα χρόνια ήταν γείτονες στην Πεντέλη. «Δεν έχω ακόμα τα λόγια να το περιγράψω έτσι όπως θέλω και ίσως θέλω να μην είναι τόσο νωπό αυτό που έχει συμβεί… Θέλω να αφήσω να περάσει λίγο ο χρόνος για να περιγράψουμε μια τηλεοπτική κατάσταση που ίσως να την καταλαβαίνουμε μόνο εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά.

Είναι η πρώτη φουρνιά ανθρώπων της ιδιωτικής τηλεόρασης, είναι ο πρώτος θρύλος που αποχωρεί… Είχε γίνει ένα γκάλοπ παλιά και ρωτούσαν τον κόσμο ποιους ανθρώπους αν άνοιγες ξαφνικά την πόρτα του σπιτιού σου και τους έβλεπες να τρώνε μέσα στην κουζίνα σου δεν θα σου φαινόταν παράξενο! Ο Παπαδάκης ήταν ένας από τους πέντε που βρέθηκαν σε αυτό το γκάλοπ. Δεν θα τους φαινόταν παράξενο αν τον έβρισκαν στην κουζίνα τους. Είναι ο πρώτος άνθρωπος από αυτή την κατηγορία ανθρώπων που φεύγει από τη ζωή.

Θα παραμείνει θρύλος ο Γιώργος Παπαδάκης… Είναι μια γροθιά στο στομάχι. Μέσα μου, χωρίς να μπορώ να το εξηγήσω, νιώθω ότι είναι ένα τέλος που δεν θα ήθελα να είναι έτσι. Ίσως τελικά χρειάζεται μια ιδιαίτερη ψυχική προετοιμασία για το τέλος μιας τέτοιας δουλειάς, όπως είναι η δική μας.

«Όλη η Ελλάδα έχει στεναχωρηθεί»

«Με τον Γιώργο ζήσαμε ωραίες και παράξενες στιγμές, γιατί όταν ζούσε στην Πεντέλη τα σπίτια μας ήταν σε μια απόσταση 500 μέτρων… Πηγαίναμε στην ταβέρνα της γειτονιάς μας που ήταν το καταφύγιό μας. Αυτό που βιώναμε κάθε φορά, ήταν ότι ο Γιώργος ήταν αυτό που έβλεπα και στην τηλεόραση… Ο κόσμος ερχόταν τον αγκάλιαζε, τον φίλαγε, του έλεγε το πρόβλημά του.

Θέλω να τον ευχαριστήσω για όλη αυτή την παρουσία του. Ο Παπαδάκης έκανε καλό στην ελληνική τηλεόραση. Ήταν ένα βαρύ πυροβολικό. Ίσως αυτό το είδος δημοσιογραφίας να μην το ξανασυναντήσουμε… Για μένα κακώς… Καλό ταξίδι στον Γιώργο Παπαδάκη. Η αύρα του στο διπλανό γραφείο θα υπάρχει πάντα… Είναι πρωτοφανές που όλη η Ελλάδα έχει στεναχωρηθεί, είχε καιρό να συμβεί αυτό».