Γιώργος Παπαδάκης: Παρουσιαστές και δημοσιογράφοι τον αποχαιρετούν με συγκίνηση

«Καλό ταξίδι Γιώργο»! Με αυτά τα λόγια και ένα συγκινητικό αφιέρωμα ξεκίνησε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 το «Καλημέρα Ελλάδα», η ιστορική εκπομπή του ΑΝΤ1 με την οποία ο Γιώργος Παπαδάκης μας μύησε στην πρωινή τηλεόραση, καθιέρωσε αυτή τη ζώνη στην ελληνική TV και έβγαλε μια νέα φουρνιά παρουσιαστών που εργάζονται πλέον σε όλα τα κανάλια.

Η επί χρόνια αρχισυντάκτρια του «Καλημέρα Ελλάδα», Άννυ Ζιώγα, μίλησε με δάκρυα στα μάτια για τον Παπαδάκη ως συνεργάτη, αλλά και φίλο, αναφέροντας πως κλείνει ένας μεγάλος κύκλος της ζωής της.

Ο εντεταλμένος σύμβουλος του ΑΝΤΕΝΝΑ Group, Στρατής Λιαρέλλης και επί χρόνια συνεργάτης του Γιώργου Παπαδάκη μίλησε για την αυθεντικότητα του δημοσιογράφου που και στη ζωή και στην τηλεόραση ήταν ο ίδιος ακριβώς άνθρωπος και μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές τους στιγμές.

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, θυμήθηκε το πώς γνωρίστηκε με τον δημοσιογράφο, αλλά και το πώς ο Παπαδάκης εκπλήρωσε την επιθυμία του γιου του Ανδρέα και έτσι γεννήθηκε ο σύλλογος που βοηθάει τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα.

Ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το «Πρωινό» εξομολογήθηκε πως ο Γιώργος Παπαδάκης του είχε εκμυστηρευθεί πως θα ήθελε εκείνον για διάδοχό του στην πρωινή ενημερωτική ζώνη.

Στο «Πρωινό» μίλησαν για τον Παπαδάκη ο Τέρενς Κουίκ, η Έλλη Στάη, ο Αντώνης Σρόιτερ, η Μάρα Ζαχαρέα, η Σία Κοσιώνη, ο Δημήτρης Καμπουράκης και ο Σταμάτης Μαλέλης.

Ο Δημήτρης Οικονόμου εξομολογήθηκε στο «Σήμερα» για το γεγονός πως μαζί με τον Παπαδάκη έκαναν διακοπές στη Νάξο και αποκάλυψε πως ο δημοσιογράφος δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς τη δουλειά του και είχε στεναχωρηθεί που σταμάτησε η εκπομπή.

Οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές του OPEN είπαν το δικό τους «αντίο» στον δημοσιογράφο που καθιέρωσε αυτή τη ζώνη και τους άνοιξε τον δρόμο να υπάρχουν 35 χρόνια πριν!

Η Φαίη Σκορδά και η ομάδα του «Buongiorno» ετοίμασαν ένα μεγάλο αφιέρωμα στον εκλιπόντα δημοσιογράφο. Η παρουσιάστρια θυμήθηκε μια συνέντευξη που είχε κάνει μαζί του, ενώ στην εκπομπή μίλησε και ο Γιώργος Αυτιάς που τον ευχαρίστησε για όσα έκανε για εκείνον...

Στην εκπομπή «Breakfast@Star» μίλησε η Αγγελική Νικολούλη, που παραδέχτηκε πως όταν το έμαθε της κόπηκε η αναπνοή και ακόμα δεν μπορεί να συνέλθει από το σοκ!

Η Ζήνα Κουτσελίνη παρουσίασε το δικό της αφιέρωμα στον δημοσιογράφο που έφυγε τόσο ξαφνικά, μέσα από τις «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Η Ντόρα Κουτροκόη και ο Γιώργος Γρηγοριάδης μίλησαν με συγκίνηση στο «Action Τώρα» του Action 24 για τη συνεργασία τους με τον δικό τους Γιώργο Παπαδάκη.