Γιώργος Παπαδάκης: Παρουσιαστές και δημοσιογράφοι τον αποχαιρετούν με συγκίνηση
Βαρύ είναι το κλίμα στην ελληνική τηλεόραση, αφού όλες οι εκπομπές λένε «αντίο» στον πρωτεργάτη της πρωινής ζώνης…
«Καλό ταξίδι Γιώργο»! Με αυτά τα λόγια και ένα συγκινητικό αφιέρωμα ξεκίνησε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 το «Καλημέρα Ελλάδα», η ιστορική εκπομπή του ΑΝΤ1 με την οποία ο Γιώργος Παπαδάκης μας μύησε στην πρωινή τηλεόραση, καθιέρωσε αυτή τη ζώνη στην ελληνική TV και έβγαλε μια νέα φουρνιά παρουσιαστών που εργάζονται πλέον σε όλα τα κανάλια.
Η επί χρόνια αρχισυντάκτρια του «Καλημέρα Ελλάδα», Άννυ Ζιώγα, μίλησε με δάκρυα στα μάτια για τον Παπαδάκη ως συνεργάτη, αλλά και φίλο, αναφέροντας πως κλείνει ένας μεγάλος κύκλος της ζωής της.
Ο εντεταλμένος σύμβουλος του ΑΝΤΕΝΝΑ Group, Στρατής Λιαρέλλης και επί χρόνια συνεργάτης του Γιώργου Παπαδάκη μίλησε για την αυθεντικότητα του δημοσιογράφου που και στη ζωή και στην τηλεόραση ήταν ο ίδιος ακριβώς άνθρωπος και μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές τους στιγμές.
Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, θυμήθηκε το πώς γνωρίστηκε με τον δημοσιογράφο, αλλά και το πώς ο Παπαδάκης εκπλήρωσε την επιθυμία του γιου του Ανδρέα και έτσι γεννήθηκε ο σύλλογος που βοηθάει τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα.
Ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το «Πρωινό» εξομολογήθηκε πως ο Γιώργος Παπαδάκης του είχε εκμυστηρευθεί πως θα ήθελε εκείνον για διάδοχό του στην πρωινή ενημερωτική ζώνη.
Στο «Πρωινό» μίλησαν για τον Παπαδάκη ο Τέρενς Κουίκ, η Έλλη Στάη, ο Αντώνης Σρόιτερ, η Μάρα Ζαχαρέα, η Σία Κοσιώνη, ο Δημήτρης Καμπουράκης και ο Σταμάτης Μαλέλης.
Ο Δημήτρης Οικονόμου εξομολογήθηκε στο «Σήμερα» για το γεγονός πως μαζί με τον Παπαδάκη έκαναν διακοπές στη Νάξο και αποκάλυψε πως ο δημοσιογράφος δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς τη δουλειά του και είχε στεναχωρηθεί που σταμάτησε η εκπομπή.
Οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές του OPEN είπαν το δικό τους «αντίο» στον δημοσιογράφο που καθιέρωσε αυτή τη ζώνη και τους άνοιξε τον δρόμο να υπάρχουν 35 χρόνια πριν!
Η Φαίη Σκορδά και η ομάδα του «Buongiorno» ετοίμασαν ένα μεγάλο αφιέρωμα στον εκλιπόντα δημοσιογράφο. Η παρουσιάστρια θυμήθηκε μια συνέντευξη που είχε κάνει μαζί του, ενώ στην εκπομπή μίλησε και ο Γιώργος Αυτιάς που τον ευχαρίστησε για όσα έκανε για εκείνον...
Στην εκπομπή «Breakfast@Star» μίλησε η Αγγελική Νικολούλη, που παραδέχτηκε πως όταν το έμαθε της κόπηκε η αναπνοή και ακόμα δεν μπορεί να συνέλθει από το σοκ!
Η Ζήνα Κουτσελίνη παρουσίασε το δικό της αφιέρωμα στον δημοσιογράφο που έφυγε τόσο ξαφνικά, μέσα από τις «Αλήθειες με τη Ζήνα».
Η Ντόρα Κουτροκόη και ο Γιώργος Γρηγοριάδης μίλησαν με συγκίνηση στο «Action Τώρα» του Action 24 για τη συνεργασία τους με τον δικό τους Γιώργο Παπαδάκη.