Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία παρουσίαση στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»

Ο δημοσιογραφικός κόσμος πενθεί για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη που πέθανε αιφνίδια την Κυριακή (4/1) σε ηλικία 74 ετών.

Η τελευταία εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη με το εμβληματικό «Καλημέρα Ελλάδα» έγινε την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2025, μετά από 34 χρόνια παρουσίας, σηματοδοτώντας την αποχώρησή του από την τηλεόραση και την ιστορική εκπομπή.

Η εκπομπή συνεχίζεται με τους Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθυνού, έχοντας διαφοροποιήσει το ύφος της.

Αν και στην έναρξη της τελευταίας εκπομπής ο Γιώργος Παπαδάκης είχε πει στους συνεργάτες του «βοηθήστε με να μην συγκινηθώ» δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν είπε για τελευταία φορά «Καλημέρα Ελλάδα» με το φινάλε να πέφτει υπό τους ήχους του «Ξανά Μαζί (Αυλαία και πάμε)» της Αρλέτας. «Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή για αυτή την οικογένεια που θα την αποχωριστώ από την καθημερινότητά μου. Η συγκίνηση είναι μια υπόθεση που στην τηλεόραση πραγματικά δεν δείχνει τα πραγματικά συναισθήματα. Είναι εύκολο να συγκινηθείς στην τηλεόραση» είχε πει αρχικά ο Γιώργος Παπαδάκης.

«Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1 σε εσάς στους φίλους και συνεργάτες μου τα αδέρφια μου με τον σεβασμό που έχω απέναντι τους. Θέλω κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω που με κάνατε να νιώσω όχι σημαντικός αλλά άνθρωπος της διπλανής πόρτας που του ανοίγατε την πόρτα για να τον βάζετε στο σπίτι σας», είχε πει.

Δείτε το απόσπασμα από το «αντίο» του στο «Καλημέρα Ελλάδα»: