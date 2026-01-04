Γιώργος Παπαδάκης: Πέθανε ο γνωστός δημοσιογράφος έπειτα από βαρύ έμφραγμα

Ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου μεταφέρθηκε έπειτα από βαρύ έμφραγμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Γιώργο Παπαδάκη από το σπίτι του στο Κολωνάκι και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Λαϊκό χωρίς σφυγμό.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης

Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν από τους πιο αναγνωρίσιμους δημοσιογράφους της ελληνικής τηλεόρασης και ένας από τους πιο σταθερούς παρουσιαστές της πρωινής ενημέρωσης. Γεννήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 1951 στο Χαλάνδρι Αττικής (με καταγωγή από την Κρήτη) και ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.

Η δημοσιογραφική του διαδρομή

Ο Παπαδάκης ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στη δημοσιογραφία και στην τηλεόραση από τη δεκαετία του 1980, με εμφανίσεις σε πρωινές και μεσημεριανές εκπομπές. Ωστόσο, αυτό που τον έκανε πραγματικά εμβληματικό για το ελληνικό κοινό ήταν η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», που παρουσίαζε αδιάλειπτα από το 1992 μέχρι το 2025. Η εκπομπή αποτέλεσε σημείο αναφοράς για γενιές τηλεθεατών και για την πρωινή ενημέρωση στην ελληνική τηλεόραση.

Το 2025, μετά από 34 χρόνια στον αέρα, ανακοίνωσε συγκινημένος την απόσυρσή του από την παρουσίαση, λέγοντας ότι ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, καθώς η εκπομπή είχε γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του και της σχέσης του με το κοινό.