Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα σε ηλικία 90 χρόνων

Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα σε ηλικία 90 χρόνων. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτηση που έκανε στο Facebook. «Αντίο γλυκιά μας Μάγδα! Εντελώς ξαφνικά κι αυτό μας γεμίζει απέραντη θλίψη. Έφυγε απο κοντά μας η ακάματη προεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ (ΕΣΗ) η Μαγδα Λέκκα στα 90 της.

Σύζυγος του ηθοποιού Γιωργου Ζαϊφίδη και μητερα του ηθοποιου Βασίλη Ζαϊφίδη. Ως το τελος ενεργή με τεράστια καριερα χαρακτηριστικών ρόλων στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Ως τώρα δούλευε σαν νέος άνθρωπος με χαρά κι αγάπη για την τέχνη μας. Καθε πρωί ερχόταν στο γραφείο του ΕΣΗ πλάι στο γραφείο του ΤΑΣΕΗ -επί χρόνια- για να εξυπηρετήσει τους ηθοποιούς.

Από τους πιο πρόσχαρους και θετικούς ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου, με την καλή κουβέντα για τον καθένα, πρόθυμη πάντα σε όλες τις προτάσεις που της γίνονταν και με απέραντη αγάπη για τους νέους... Γι’ αυτό και έβλεπε πολύ θέατρο. Και μέσα σε όλα αυτά πάντα φρόντιζε και τα περιστέρια που μαζεύονταν γύρω της για λίγα τρίμματα ψωμί… Αχ πόσο θα μας λείψεις αγαπημένη μας Μάγδα…»

Πλούσιο βιογραφικό

Η ηθοποιός είχε συμμετάσχει μεταξύ άλλων στις θεατρικές παραστάσεις: «Evita», «Άννυ», «Ένας βλάκας και μισός», «Η βίλα των οργίων», «Το γήρας - Ένα χορικό», «Πόθοι κάτω από τις λεύκες», «Μήδεια», «Παριζιάνα», «Το βαλς των ταυρομάχων» και «Θείος Βάνιας».

Στο σινεμά είχε μεταξύ άλλων παίξει στα έργα: «Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά», «Δικτάτωρ καλεί Θανάση», «Τα αδέλφια ορκίστηκαν εκδίκηση», «Όταν οι ρόδες χορεύουν», «Αλεξάνδρεια», «Zizotek» και «Luton».

Στην τηλεόραση είχε εμφανιστεί στις σειρές: «Το ρετιρέ», το «Χρώμα του φεγγαριού», «7 θανάσιμες πεθερές», «Κωνσταντίνου και Ελένης», «Δυο ξένοι», «Daddy Cool», «Κόκκινος κύκλος», «Νταντά για όλες τις δουλειές», «Ο επισκέπτης της ομίχλης», «Ορκιστείτε παρακαλώ», «Το τρίτο στεφάνι», ενώ η τελευταία της εμφάνιση ήταν το 2025 στο «Δίχτυ» της ΕΡΤ1.