Ζωζώ Σαπουντζάκη: Συντετριμμένη μετά τον θάνατο του επί 27 χρόνια συντρόφου της «Ήταν μεγάλος έρωτας»

Βυθισμένη στη θλίψη είναι η Ζωζώ Σαπουντζάκη από την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου που έφυγε από την ζωή ο επί 27 χρόνια σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος. Μια σχέση ζωής για εκείνη, καθώς όπως λένε όσοι τους ζούσαν από κοντά ήταν μαζί στα εύκολα και στα δύσκολα.

Η στενή συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Σταυρίνα Ευστρατιάδη, μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και εξήγησε ότι η ψυχολογογική κατάσταση της ηθοποιού είναι άσχημη, όμως έχει την στήριξη των αγαπημένων της ανθρώπων.

«Ήταν πολύ βεβαρημένη η υγεία του τον τελευταίο μήνα και μη αναστρέψιμη η κατάστασή του. Η Ζωζώ είναι συντετριμμένη, προσπαθούμε να τη βοηθήσουμε να το διαχειριστεί και πιστεύω ότι για μια ακόμη φορά η Ζωζώ θα βγει δυνατή. Ήταν ένας μεγάλος έρωτας, μία μεγάλη αγάπη…» εξήγησε.

Και αποκάλυψε: «Ο Πύρρος εδώ και πολλά χρόνια είχε αφήσει στα παιδιά του γραπτή εντολή, ότι θέλει να αποτεφρωθεί και την τέφρα του, επειδή μας είχε πάει στα Γιάννενα, είχαμε πάει όλοι μαζί στα Γιάννενα γιατί είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του, θα τη σκορπίσουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο που μας είχε υποδείξει. Σε ένα λόφο στα Γιάννενα που βλέπει όλα τα Γιάννενα. Ενδεχομένως την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου θα γίνει η αποτέφρωση».