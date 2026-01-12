Φίλη Ζωζώς Σαπουντζάκη: Γράφουν «και αρκετά έζησε»… Έχω νευριάσει πολύ

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη πήρε εξιτήριο το Σάββατο 10 Ιανουαρίου από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευτόταν εδώ και μερικές ημέρες εξαιτίας ενός προβλήματος που αντιμετώπισε με τα πνευμόνια και το οξυγόνο της και πλέον αναρρώνει στο σπίτι της. Η στενή φίλη και συνεργάτιδα της ηθοποιού, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» για την επόμενη μέρα της Ζωζώς, αυτό που της συνέστησαν οι γιατροί, ενώ σχολίασε και τα κακά σχόλια που γράφουν διάφοροι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Ζωζώ πήρε εξιτήριο, είναι πολύ καλά, είναι πολύ αισιόδοξη, τα κατάφερε για άλλη μια φορά. Είναι στο σπίτι της με μεγάλη περιποίηση. Βάλαμε τα τραγούδια μας, βάλαμε και τηλεόραση. Μας είπε και ο γιατρός να αναρρώσει, να γίνει τελείως καλά και μετά θα βγούμε έξω όλοι μαζί να το γιορτάσουμε. Ήρθαν και την είδαν πολλοί φίλοι».

«Πρέπει να φύγει ευτυχισμένη»

Η κ. Ευστρατιάδου δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει και όλα εκείνα τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας και ήθελαν τη Σαπουντζάκη να έχει φύγει από τη ζωή! «Είναι δυνατόν να χτυπάει το τηλέφωνο και να μου λένε: “Η Ζωζώ πέθανε;” και από τη Θεσσαλονίκη, που εκεί έχει γεννηθεί; Γιατί; Για να πατήσεις το σάιτ και να ανοίξει η σελίδα;

Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά σχόλια, άσχημα σχόλια -κάθε φορά που η Ζωζώ μπαίνει στο νοσοκομείο, ή τότε με το αναπηρικό καροτσάκι που είχε χτυπήσει το πόδι της- που έγραφαν: “Και αρκετά έζησε”! Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Ο Θεός της έχει δώσει αυτά τα χρόνια και μπορεί να της δώσει κι άλλα. Αυτοί οι άνθρωποι που κάθονται και γράφουν αυτά αν είχε συμβεί στη μαμά τους, στη γιαγιά τους, στην αδερφή τους, έτσι θα μίλαγαν; Έχω νευριάσει πάρα πολύ.

Δεν έχει νόημα να της πω τι γράφουν ορισμένοι, γιατί, για να την τρομάξω; Η Ζωζώ πρέπει να ακούει μόνο ευχάριστα πράγματα, μας έχουν πει οι γιατροί και έτσι είναι. Όσα χρόνια θα της χαρίσει ο Θεός, ό,τι της έχει γράψει, πρέπει να τα περάσει ευχάριστα και να φύγει ευτυχισμένη».