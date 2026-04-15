Σε αναπηρικό αμαξίδιο η Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Δεν έχει ενημερωθεί για τον θάνατο του συντρόφου της»

«Είναι το πρώτο Πάσχα της Ζωζώς χωρίς τον σύντροφό της, μετά από 27 χρόνια. Ένιωσε λίγο μοναξιά παρ' όλα αυτά πολλοί φίλοι ήρθαν, πήγαμε βόλτα, πήγαμε στον Επιτάφιο, αλλά είναι πιο μελαγχολικά από άλλες χρονιές. Την Κυριακή του Πάσχα πήγαμε μια εκδρομή μέχρι το Ναύπλιο.

Η Ζωζώ δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για τον χαμό του συντρόφου της και δεν θα ενημερωθεί. Όταν με ρωτάει που είναι ο σύντροφός της, της λέω ότι έχει πάει σε μια δουλειά. Βρίσκω δικαιολογίες και έτσι ξεχνιέται. Δεν το κάνουμε μόνο για να μην στενοχωρηθεί, το κάνουμε γιατί δεν γνωρίζουμε τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό στην υγεία της. Οι γιατροί μου είπαν να μην το πω και δεν θα το πω. Δεν αφήνω κανέναν φίλο που την επισκέπτεται να πει κάτι τέτοιο» αποκάλυψε στο Happy Day η Σταυρίνα Ευστρατιάδου.

Μιλώντας για την κατάσταση της υγείας της εξήγησε: «Καθημερινά μπορεί να αντιμετωπίσουμε κάποιο μικρό θεματάκι. Έχει βέβαια πολύ μεγάλη περιποίηση. Είναι κατάκοιτη, είναι σε αναπηρικό καρότσι. Την έχουν εγκαταλείψει τα πόδια της, αλλά από εκεί και πέρα μπορώ να τη βγάζω με το αναπηρικό καρότσι βόλτα».