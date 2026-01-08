Ζωζώ Σαπουντζάκη: Στο νοσοκομείο επειδή το οξυγόνο της ήταν σε χαμηλά επίπεδα

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη βρίσκεται από την Κυριακή στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ώστε να της γίνουν οι εξετάσεις που χρειάζονται επειδή το οξυγόνο της ήταν σε χαμηλά επίπεδα. Η φίλη και συνεργάτιδά της, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, μίλησε στο “Πρωινό” για την κατάσταση της υγείας της 92χρονης ηθοποιού και θέλησε να καθησυχάσει τους φίλους της, αφού όπως είπε τις επόμενες ημέρες η Ζωζώ θα πάρει εξιτήριο και θα επιστρέψει στο σπίτι της.

«Η κυρία Σαπουντζάκη είναι πολύ καλά. Την Κυριακή το βράδυ ήμασταν με φίλους στο σπίτι και ένιωσε μία αδιαθεσία. Είδα ότι έπεσε λίγο το οξυγόνο, γύρω στο 82. Μίλησα με τον γιατρό της και μου είπε προληπτικά να την πάω στο νοσοκομείο. Πήγαμε στο νοσοκομείο και την κράτησαν για τις εξετάσεις που έπρεπε να κάνουν. Είναι πολύ καλά. Παρασκευή - Σάββατο θα γυρίσει στο σπίτι της».

«Η διάθεσή της είναι καλή»

«Οι γιατροί είπαν ότι η Ζωζώ, όπως λέει και το όνομα της, ζει δύο φορές και είναι μια χαρά. Βγαίνω στην εκπομπή για να διαψεύσω κάποιες εφημερίδες που συσχέτισαν το πρόβλημα υγείας της με το εγκεφαλικό που πέρασε πριν από δύο χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό, είναι μια χαρά. Ούτως ή άλλως η Ζωζώ μπαίνει κάθε τρεις μήνες στο νοσοκομείο για ένα γενικό τσεκ απ και όλα καλά. Η διάθεσή της είναι καλή, ακούει τα τραγούδια της, βλέπει τηλεόραση, ενημερώνεται και γενικά είναι σε πολύ καλά χέρια».