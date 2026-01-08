Γιάννης Βόγλης: Πωλούνται βραβεία και αντικείμενά του που ο γιος του είχε πάει για ανακύκλωση

Δίπλα σε έναν κάδο ανακύκλωσης βρέθηκαν τρία βραβεία που είχαν απονεμηθεί στον Γιάννη Βόγλη και τώρα αυτά πωλούνται σε διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησίας αντικειμένων! Τα βραβεία αυτά είχαν τοποθετηθεί σε ένα τραπέζι μαζί με έναν φακό, έναν αναπτήρα και μια μπρούτζινη βάση.

Ένας περαστικός τα βρήκε και αποφάσισε να τα πάρει και να τα πουλήσει δίνοντάς τους μια… δεύτερη ευκαιρία. «Τα τρία βραβεία του Γιάννη Βόγλη τα βρήκα πριν από λίγους μήνες τυχαία δίπλα σε έναν κάδο ανακύκλωσης στην Παλλήνη», είπε ο άνθρωπος αυτός στην εφημερίδα Espresso. «Προφανώς, οι συγγενείς του δεν τα ήθελαν και τα πέταξαν! Ήταν στημένα πάνω σε ένα τραπέζι μαζί με κάποια ακόμα προσωπικά αντικείμενα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση που βρήκα παρατημένα στον δρόμο τόσο σημαντικά κειμήλια ενός σπουδαίου ηθοποιού.

Τα βραβεία αυτά, βέβαια, δεν έχουν κάποια σημαντική υλική αξία, μόνο ιστορική. Μόνο το βραβείο από τα Χανιά είναι μπρούτζινο. Αισθάνομαι πολύ τυχερός που τα βρήκα και τα διαθέτω προς πώληση σε χαμηλή τιμή, προκειμένου να τους δώσω ξανά ζωή. Άλλωστε, αφού ήταν πεταμένα σε κάδο, σίγουρα δεν θα τα θέλει η οικογένειά του».

φωτογραφία Instagram

«Κάποια στιγμή πρέπει να τα πήγαμε για ανακύκλωση»

Ο Γιάννης Βόγλης έφυγε από τη ζωή στις 20 Απριλίου 2016 σε ηλικία 79 χρόνων. Το μπρούτζινο βραβείο που δημιούργησε ο γνωστός γλύπτης Παναγιώτης Τζαφόλιας και απονεμήθηκε στον ηθοποιό το 2007 από τον τότε δήμαρχο Χανίων, Κυριάκο Βιρβιδάκη, πωλείται έναντι του ποσού των 75€. Το βραβείο από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (2011), όπως και το βραβείο από το Hellenic Canadian Congress of B.C. (1989) πωλούνται στα 25€, ενώ τα υπόλοιπα αντικείμενα του ηθοποιού που βρέθηκαν δίπλα στα βραβεία δίνονται για 65€.

Η εφημερίδα επικοινώνησε με τον γιο του Βόγλη ο οποίος παραδέχτηκε πως η οικογένεια πήγε αυτά τα πράγματα στην ανακύκλωση, όμως δεν γνώριζε πως κάποιος τα πουλάει. «Τα βραβεία αυτά υπήρχαν στο σπίτι του πατέρα μου στην Παλλήνη όσο ζούσε. Οταν πέθανε, το 2016, τα πήγαμε στην αποθήκη. Κάποια στιγμή πρέπει να τα πήγαμε και για ανακύκλωση, δεν θυμάμαι. Δεν ήξερα ότι έχουν βγει προς πώληση».